В праздничные и предпраздничные дни в Бресте изменится работа городского общественного транспорта.

31 декабря автобусы и троллейбусы будет ходить до 23.00. В ночь на 1 января 2017 года до 6.00 будет организовано движение троллейбусов на маршрутах № 1, № 3, № 4, № 8.

Маршрутки 1 января будут ходить с 1.00 до 7.00.

До 5.00 утра 1 января будет запрещено движение транспорта: по улицам Ленина и Карла Маркса на участке дороги от улицы Гоголя до Мицкевича; с 1.00 до 3.00 — по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Ленинградской (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).