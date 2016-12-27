﻿ В Бресте изменится работа городского транспорта в праздничные дни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте изменится работа городского транспорта в праздничные дни

28.12.2016 19:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В праздничные и предпраздничные дни в Бресте изменится работа городского общественного транспорта.

31 декабря автобусы и троллейбусы будет ходить до 23.00. В ночь на 1 января 2017 года до 6.00 будет организовано движение троллейбусов на маршрутах № 1, № 3, № 4, № 8.

Маршрутки 1 января будут ходить с 1.00 до 7.00.

До 5.00 утра 1 января будет запрещено движение транспорта: по улицам Ленина и Карла Маркса на участке дороги от улицы Гоголя до Мицкевича; с 1.00 до 3.00 — по улицам Дубровской, Смирнова, Старозадворской, Московской, Суворова, Сябровской, Ленинградской (в местах установки новогодних елок и проведения культурно-массовых мероприятий).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 декабря автобусы и троллейбусы будет ходить до 23.00. В ночь на 1 января 2017 года до 6.00 будет организовано движение троллейбусов на маршрутах № 1, № 3, № 4, № 8.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Боровлянах открыли урологический центр и поликлинику почти за 20 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика