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В Боровлянах открыли урологический центр и поликлинику почти за 20 млн долларов

28.12.2016 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Новая поликлиника и урологический центр открылись в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. Центр обслуживает пациентов со всей Беларуси. Красную ленточку перерезали министр здравоохранения Василий Жарко и председатель Минского облисполкома Семен Шапиро. Об этом пишет «СБ «Беларусь Сегодня».


Прежнее консультативно-поликлиническое отделение было рассчитано на прием 250 пациентов в день. Новое — на 850 человек. Теперь записаться к врачу можно будет «сегодня на сегодня», тогда как раньше время ожидания могло растягиваться до месяца. Еще больше времени позволит сэкономить и электронная очередь.


На строительство затрачено 15 миллионов рублей (около 7,5 млн долларов). Еще 24 миллиона (примерно 12 млн долларов) — на оборудование. Только один суперсовременный аппарат УЗИ стоит 200 тысяч долларов, а их закуплено 4. Кроме того, эндомикроскоп, который не только выявит больные клетки, но и удалит их, аппараты магнитно-резонансной терапии, маммографы, рентгеновские аппараты.


Благодаря самому современному и даже уникальному оборудованию значительно увеличатся возможности химио-, гормоно-, иммуно- и таргетной терапий. Если раньше эти процедуры проводились в больших помещениях, где в креслах размещалось до 12 пациентов одновременно, то теперь специализированное лекарственное лечение пациенты будут получать в 10 комфортных 2- и 3-местных палатах.

Особенность нового отделения в том, что здесь будет проходить не только диагностика, но и лечение и даже оперативные вмешательства, для которых не потребуется пребывания пациентов в стационаре. Для этих целей предусмотрены 3 современные операционные. Также амбулаторно медики смогут проводить химиотерапию.


— Ежегодно в Беларуси выявляется порядка 50 тысяч новых случаев онкологии. Еще 10 лет назад эта цифра была ниже — всего 40 тысяч. К счастью, современные методы позволяют выявить болезнь на ранних стадиях и своевременно провести лечение. В результате порядка 70 процентов излечиваются. А с открытием новых корпусов увеличатся возможности как диагностики, так и лечения, — рассказал корреспонденту портала sb.by директор центра, доктор медицинских наук, профессор Олег Суконко.


 
 
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Только один суперсовременный аппарат УЗИ стоит 200 тысяч долларов, а их закуплено 4.

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