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Заказать талон к врачу по интернету теперь можно и в Бресте

28.12.2016 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Фото: realbrest.by

Брестская центральная поликлиника подключилась к сервису talon.by. Теперь заказать талон к врачу можно везде, где есть интернет: дома, на работе, в дороге.

На странице поликлиники вы получите справочную информацию об учреждении, сможете ознакомиться с расписанием работы врачей, а также выбрать и заказать талон на удобное время. Заказанные талоны можно просматривать, отменять или распечатывать прямо с сайта или через инфокиоск, установленный в холле поликлиники.

В настоящий момент заказать талон можно к следующим специалистам: гастроэнтеролог, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, профпатолог, травматолог, хирург, ревматолог, участковый терапевт, эндокринолог.

К «Талон.бай» уже подключено 128 медучреждений Беларуси — как взрослые, так и детские поликлиники. Ежемесячно сайт посещают более 300 000 человек.

 
 
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Брестская центральная поликлиника подключилась к сервису talon.by.

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