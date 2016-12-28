В канун новогодних праздников Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по сложившейся традиции вручил вчера государственные награды представителям силовых структур, лучшим труженикам страны, достигшим значительных успехов в прошедшем пятилетии.





Орденов, медалей и почетных званий за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей, достижение высоких производственных показателей в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, осуществление международной благотворительной и гуманитарной деятельности, значительный личный вклад в развитие сферы образования, охраны здоровья, искусства и культуры удостоилось более 50 человек.

Среди них Президент отметил людей в погонах:

— В этот торжественный день мы чествуем сотрудников силовых структур: военнослужащих и представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, орден «За службу Родине» III степени из рук главы государства получили заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны по идеологической работе — начальник управления идеологической работы командования ВВС и войск ПВО полковник Валерий Шевченко, бывший командир 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления), а ныне слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии полковник Павел Шебеко, начальник инженерной службы Западного оперативного командования Вооруженных Сил полковник Юрий Ширко.





Офицеры поделились своими впечатлениями, полученными от участия в столь торжественной церемонии.

Полковник Валерий Шевченко:

— Это, несомненно, торжественный и знаковый день для всех нас. Государство высоко оценило труд вверенных нам коллективов и наши старания. В этой награде присутствует бдительность расчетов радиолокационных станций, постоянная готовность зенитных ракетных подразделений, мужество и смелость авиаторов, воля, решительность управленческих и обеспечивающих структур. Мы постоянно видим заботу государства о Вооруженных Силах и благодарны за оснащение войск современной техникой. Осознаем груз ответственности и обещаем впредь обеспечивать мирное небо над головой наших граждан.

Полковник Павел Шебеко:

— Данная награда — заслуга всего коллектива (в 361 боо (ЦОВУ) офицер прошел ступени служебного роста от командира автомобильного взвода до командира воинской части — Авт.). Вместе с тем это большая ответственность и задел на будущее. Это стимул для того, чтобы в будущем добиваться новых успехов.

Полковник Юрий Ширко:

— Сегодня я впервые побывал во Дворце Независимости, наряду с остальными участниками мне посчастливилось в рамках экскурсии пройтись по его многочисленным большим и малым залам, увидеть их красоту. Отрадно было узнать, что в большинстве своем эти помещения украшены и в принципе созданы белорусскими мастерами с применением отечественных материалов. Я в очередной раз испытал гордость за нашу страну. Что касается полученной награды, то она — заслуга всех инженерных коллективов, которые из года в год качественно и оперативно выполняют все поставленные задачи. Спасибо государству за столь высокую оценку нашего труда!

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото БЕЛТА и Владимира Блинова