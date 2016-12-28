Полигон 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады встретил нас раскатистым грохотом. Учебный сбор по подготовке и боевому применению автоматического гранатомета станкового АГС‑17 вступил в решающую фазу. Его участникам необходимо было на деле продемонстрировать мастерство владения мощным оружием, выполнив 1‑е упражнение учебных стрельб.





Позади — практические и методические занятия, в ходе которых должностные лица изучали и повторяли матчасть АГС‑17, особенности боевой учебы гранатометных подразделений, требования безопасности при обращении с данным образцом вооружения. Выверка прицела и порядок подготовки гранатомета к стрельбе, решение огневых задач, расчет баллистических и метеорологических условий, методика проведения занятий по огневой подготовке — вот лишь малая часть вопросов, которые рассматривали участники сбора. А уже в самом скором времени им предстоит самим быть в роли преподавателей.

— В соответствии с решением министра обороны все сборы и занятия по огневой подготовке с гранатометными подразделениями проводятся под руководством заместителей командиров соединений и с привлечением начальников служб ракетно-артиллерийского вооружения, — отметил руководитель сбора исполняющий обязанности начальника 2‑го управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Эдуард Шевчук. — А потому данные должностные лица, как и командиры гранатометных взводов, должны не только досконально знать материальную часть АГС‑17, методику подготовки и проведения занятий, но и сами уметь обращаться с данным образцом оружия.

По словам полковника Эдуарда Шевчука, главной задачей сбора была не проверка знаний, а прежде всего обучение участников. В ходе практических и методических занятий должностные лица показали достойный уровень умений и навыков. И это при том, что некоторым из них давно не доводилось сталкиваться с гранатометом.

— Будучи командиром роты, обучать военнослужащих стрельбе из АГС‑17 по понятным причинам не приходилось, — рассказал заместитель командира отдельного десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии капитан Антон Цуканов, к слову, не так давно назначенный на эту должность. — Так что данный сбор оказался для меня крайне полезен, ведь теперь я отвечаю за боевую подготовку всего батальона, в том числе и гранатометного взвода. Методические занятия помогли освежить знания, практические — вспомнить особенности работы с АГС. И когда пришло время самому выполнить упражнение учебных стрельб, чувствовал себя уверенно. В паре с сослуживцем мы на отлично выполнили нормативы как по точности, так и по времени стрельбы.





Напарником гвардии капитана Антона Цуканова на огневом рубеже был командир гранатометного взвода десантно-штурмового батальона гвардии старший лейтенант Игорь Чеканов. Хотя опыта учебно-боевой работы с АГС‑17 офицеру не занимать, и он почерпнул на сборе немало полезной информации.

— Совершенству нет предела, тем более когда в руках подчиненных находится столь грозное оружие, — поделился Игорь. — Чтобы требовать от личного состава максимума, нужно и самому знать гранатомет досконально, и уметь доступно объяснить подчиненным. А еще, конечно же, — выполнять упражнения учебных стрельб только на отлично. Преподаватели из Военной академии Республики Беларусь и офицеры главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил раскрыли немало интересных нюансов, которые помогут в дальнейшей службе. Да и из общения с коллегами из других воинских частей узнал немало нового. Особенно интересно было пообщаться с офицерами из механизированных бригад, ведь в нашей боевой работе, оказывается, довольно много отличий.

— Участникам сбора в скором времени предстоит самим организовывать подобные мероприятия в командованиях, соединениях и воинских частях, участвовать в огневой подготовке гранатометчиков, — подчеркнул полковник Эдуард Шевчук. — Причем важно не просто качественно подготовить военнослужащих, провести слаживание гранатометного взвода, но и научить гранатометчиков действовать совместно с другими подразделениями в ходе выполнения учебно-боевых задач. Насколько хорошо это получится у должностных лиц, покажет время. Но результаты, которые продемонстрировали участники сбора, не позволяют усомниться в их компетентности.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора