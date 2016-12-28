﻿﻿ Без права на ошибку (Видео). 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Без права на ошибку (Видео)

28.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

В Гродненском гарнизоне прошёл сбор с подвижными группами разминирования Западного оперативного командования.


— За минувший год подвижные группы разминирования выполнили ряд заявок по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, — рассказал руководитель сбора начальник инженерной службы Западного оперативного командования полковник Юрий Ширко. — Также проводилась сплошная очистка полигонов от неразорвавшихся во время мероприятий боевой подготовки боеприпасов. С этими непростыми задачами наши саперы успешно справились.

Подготовка командиров и личного состава подвижных групп разминирования осуществляется на ежегодном плановом сборе, который в течение двух недель проходит на базе 557‑й инженерной бригады. В этом году там было подготовлено до 30 военнослужащих инженерно-саперных подразделений 6‑й, 11‑й отдельных гвардейских механизированных и 557‑й инженерной бригад. Это и офицеры, будущие командиры подвижных групп разминирования, и сержанты, солдаты срочной и контрактной службы, которые привлекаются к обезвреживанию взрывоопасных предметов.


…Завершающим этапом сбора с подвижными группами разминирования стало практическое занятие на Гожском полигоне, на котором мне удалось побывать. Оно прошло на специально оборудованной площадке, где обычно уничтожаются найденные саперами взрывоопасные предметы. Ратная учеба стартовала с инструктажа по требованиям безопасности, который провел руководитель занятия заместитель командира 557‑й инженерной бригады подполковник Александр Шлемен.

На учебных местах вместо реальных опасных находок использовались макеты типовых взрывоопасных предметов, которые наиболее часто приходится обезвреживать саперам: минометных и противотанковых мин, артиллерийских и реактивных снарядов. Взрывчатые вещества и средства взрывания, необходимые для боевой учебы, доставил автомобиль подвижной группы разминирования. С ними личный состав обращался осторожно, с соблюдением требований безопасности, под бдительным оком офицеров.


Подключение и подготовка к работе подрывной машинки

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродненском гарнизоне прошёл сбор с подвижными группами разминирования Западного оперативного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Лепестки» «Тюльпана» в воздухе: впечатляет!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика