В Гродненском гарнизоне прошёл сбор с подвижными группами разминирования Западного оперативного командования.





— За минувший год подвижные группы разминирования выполнили ряд заявок по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, — рассказал руководитель сбора начальник инженерной службы Западного оперативного командования полковник Юрий Ширко. — Также проводилась сплошная очистка полигонов от неразорвавшихся во время мероприятий боевой подготовки боеприпасов. С этими непростыми задачами наши саперы успешно справились.

Подготовка командиров и личного состава подвижных групп разминирования осуществляется на ежегодном плановом сборе, который в течение двух недель проходит на базе 557‑й инженерной бригады. В этом году там было подготовлено до 30 военнослужащих инженерно-саперных подразделений 6‑й, 11‑й отдельных гвардейских механизированных и 557‑й инженерной бригад. Это и офицеры, будущие командиры подвижных групп разминирования, и сержанты, солдаты срочной и контрактной службы, которые привлекаются к обезвреживанию взрывоопасных предметов.





…Завершающим этапом сбора с подвижными группами разминирования стало практическое занятие на Гожском полигоне, на котором мне удалось побывать. Оно прошло на специально оборудованной площадке, где обычно уничтожаются найденные саперами взрывоопасные предметы. Ратная учеба стартовала с инструктажа по требованиям безопасности, который провел руководитель занятия заместитель командира 557‑й инженерной бригады подполковник Александр Шлемен.

На учебных местах вместо реальных опасных находок использовались макеты типовых взрывоопасных предметов, которые наиболее часто приходится обезвреживать саперам: минометных и противотанковых мин, артиллерийских и реактивных снарядов. Взрывчатые вещества и средства взрывания, необходимые для боевой учебы, доставил автомобиль подвижной группы разминирования. С ними личный состав обращался осторожно, с соблюдением требований безопасности, под бдительным оком офицеров.