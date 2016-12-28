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ЗИЛ‑131:полноприводный воин бездорожья

28.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Ушла эпоха — так принято говорить обо всем, что кануло в Лету. Уходят на покой люди, автомобили, самолеты и предприятия. Людей, которые создавали ту самую эпоху, вы наверняка не знали лично, самолеты всегда были где-то высоко в небе. А вот автомобильная техника окружает нас каждый день. Может, потому я с грустью воспринял весть о ликвидации еще одного автомобильного завода, который 100 лет производил надежные и неприхотливые грузовики. Ушла эпоха Завода имени Лихачёва — из средств массовой информации стало известно, что недавно он выпустил последний грузовик ЗИЛ‑43276Т и в скором времени будет ликвидирован… Самое время навестить «старичка» ЗИЛ‑131!


По требованию военных

ЗИЛ‑131 явился преемником проверенного временем полноприводного ЗИЛ‑157, но существенно устаревшего к тому времени — армии нужен был принципиально новый грузовик. Прототипом для него должен был стать ЗИЛ‑130, производство которого только-только наладили на заводе.

Но военные автомобилисты — основные заказчики и приемщики продукции завода — попытки унификации военной машины и автомобиля для народного хозяйства пресекли на корню. Для службы в армии требовался более простой и надежный автомобиль, который отвечал бы современным требованиям не только в техническом плане, но и по дизайну экстерьера. Дутые крылья со встроенными световыми приборами и витиеватая решетка радиатора принципиально новой кабины ЗИЛ‑130 существенно осложняли доступ к основным узлам и агрегатам автомобиля. В результате получилось то, что получилось, — упрощенные обводы кабины и заимствованные у младшего гражданского брата агрегаты.

Гидроусилитель руля, электропневматический привод включения переднего моста и новый 150‑сильный восьмицилиндровый двигатель — вот то, что отличало советскую новинку тех лет от «колуна» ЗИЛ‑157. Было у ЗИЛ‑131 и то, что теперь активно используется конструкторами и инженерами при создании современных гламурных кроссоверов — передний мост ЗИЛа включается всего лишь щелчком тумблера на панели приборов.

Первой модернизации «стотридцатьпервый» подвергся в 1986 году, он получил модификацию ЗИЛ‑131Н. Его производство в Москве было прекращено в 1994 году в связи с началом выпуска нового ЗИЛ‑4334, но на Уральском автомоторном заводе производство ЗИЛ‑131Н продолжалось под маркой АМУР‑521320. В настоящее время ЗИЛ‑131 не выпускается, но в Вооруженных Силах Республики Беларусь окончательно отказываться от «старичков» не собираются — благодаря своей надежности и ремонтопригодности ЗИЛ‑131 трудятся в войсках наравне с отечественными МАЗ‑6317.


Опытные образцы ЗИЛ-131. 1960 год

 
 
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Ушла эпоха — так принято говорить обо всем, что кануло в Лету. Уходят на покой люди, автомобили, самолеты...

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