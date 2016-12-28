Завтра Госавтоинспекция Республики Беларусь проведет последний в уходящем году Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Останови беду — позвони 102!», направленный на профилактику правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения.

Как отметила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория Царук, каждый нетрезвый человек, садясь за руль, рискует не только лишиться права управления транспортным средством, но и жизнью и здоровьем своих пассажиров, других участников движения. И, конечно же, самое страшное — по вине таких людей страдают наши дети.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям соблюдать Правила дорожного движения, воздерживаться от управления транспортным средством в состоянии опьянения, чтобы не омрачить себе рождественские и новогодние праздники.

Кстати, на днях власти Таиланда задумались о том, чтобы направлять водителей, которых поймали пьяными за рулем, на общественные работы… в морг. Идея заключается в том, чтобы такие водители осознали, какими могут быть последствия управления автомобилем в состоянии опьянения. Интересная практика. Может, и нам, в Беларуси, стоит ее перенять? Также направлять на общественные работы, например, в травмпункты, чтобы посмотрели, к чему приводят нарушения Правил дорожного движения и последствия аварии.

В некоторых европейских странах недавно также проводилась акция со странным названием «Из тюрьмы — в автошколу». На занятия к будущим водителям привозили из тюрьмы заключенных, которые совершили ДТП, где погибли люди. Они вспоминали: была хорошая работа, должность, дом, семья… Но одно необдуманное решение — и жизнь поменялась. До и после беседы с курсантами проводилось тестирование по поведению в различных ситуациях. После беседы они отвечали, что ни в коем случае теперь не сядут пьяными за руль…

Водители, помните: за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо за передачу управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки на предмет определения состояния опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 100 базовых величин с лишением права управления на три года. А повторное нетрезвое задержание за год влечет уже уголовную ответственность и конфискацию автомобиля вне зависимости от того, принадлежит он водителю или нет.

Незамедлительно сообщайте о нетрезвом водителе по телефону 102 или в дежурную часть УГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефону: (+ 375 17) 222-17-17. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Константин Егоров