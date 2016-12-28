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Фотофакт: премьер-министр Беларуси водит новогодний хоровод

28.12.2016 21:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поучаствовал в акции "Наши дети" и покружился в хороводе вместе с воспитанниками одного из детских домов страны, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе правительства.

Участие в республиканской акции "Наши дети" принимают многие высокие чиновники Беларуси — они посещают детские дома с подарками и поздравлениями накануне Нового года. Кобяков в среду стал гостем в столичном детдоме №7 "Семь я".

Фотофакт: премьер-министр Беларуси водит новогодний хоровод
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Хотелось бы пожелать, чтобы при выборе жизненного пути вы исходили из того, что нужно быть трудолюбивым, честным, добрым и культурным человеком. Хочется, чтобы все эти качества у вас были, вы стали достойными людьми и были счастливы. Желаю, чтобы новый, 2017 год был для вас прежде всего годом счастья", — сказал Кобяков.

Премьер напомнил детям, что для достижения успехов в жизни важно постоянно учиться. "Мир очень быстро меняется, и знания, которые были усвоены на начальных этапах, нужно постоянно обновлять", — добавил руководитель правительства.

Обратился премьер-министр и к педагогам детдома — он пожелал им большого человеческого счастья.

Подарил детскому дому Кобяков комплект звуковой и световой аппаратуры, а также сладкие наборы.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава правительства поздравил воспитанников детского дома №7 "Семь я" и педагогов учреждения с приближающимися праздниками.

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