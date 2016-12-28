МИНСК, 28 дек — Sputnik. Государственный таможенный комитет отметил значительный рост попыток провоза наркотиков, оружия и боеприпасов через границу ЕАЭС за уходящий год, сообщили в среду Sputnik в пресс-службе ГТК.



© Фото: ГТК Россиянин пытался ввезти в Беларусь три пистолета с патронами

По информации таможенного ведомства, за 11 месяцев 2016 года выявлено 127 случаев незаконного перемещения товаров, по которым возбуждены уголовные дела.

Также в ГТК отметили, что сотрудниками таможни регулярно выявляются факты недекларирования товаров, причем за день в среднем обнаруживается до 30 таких попыток.

За 2016 год таможенный комитет зафиксировал более девяти тысяч правонарушений, рост по сравнению с прошлым годом составил 37%, подчеркнули в ГТК.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе привел к росту незаконного трафика оружия через Беларусь , однако пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг слова белорусского лидера , отметив, что эта информация не подтверждена статистикой.