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МЧС РФ показало, как работают водолазы на месте крушения Ту-154

28.12.2016 20:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Сотрудники МЧС за сутки совершили более 30 погружений, доставая на поверхность все новые и новые обломки разбившегося лайнера. Работы, по информации экстренной службы, ведутся без остановки.

МЧС РФ показало, как работают водолазы на месте крушения Ту-154
© Sputnik Нина Зотина
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Со дна моря уже поднята стойка шасси, фрагменты двигателя, элементы фюзеляжа и некоторые вещи пассажиров.

Ранее сообщалось, что уже обнаружен и поднят второй бортовой самописец самолета.

В минувшее воскресенье Ту-154, летевший из Москвы в Сирию, упал в Черное море после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

 
 
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Спасатели МЧС России обследуют с помощью гидролокаторов дно района Черного моря, где потерпел крушение Ту-154 Минобороны РФ. Смотрите на видео, как работают...

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