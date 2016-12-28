Сотрудники МЧС за сутки совершили более 30 погружений, доставая на поверхность все новые и новые обломки разбившегося лайнера. Работы, по информации экстренной службы, ведутся без остановки.



© Sputnik Нина Зотина Минобороны РФ рассказало о сужении списка причин катастрофы Ту-154

Со дна моря уже поднята стойка шасси, фрагменты двигателя, элементы фюзеляжа и некоторые вещи пассажиров.

Ранее сообщалось, что уже обнаружен и поднят второй бортовой самописец самолета .

В минувшее воскресенье Ту-154, летевший из Москвы в Сирию, упал в Черное море после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских СМИ, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.