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В Столбцовском районе в результате столкновения двух автомашин пострадали три человека

28.12.2016 20:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Три человека оказались в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Столбцовском районе.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, вечером 27 декабря на 93-м километре автодороги Першай — Ивенец — Несвиж 41-летняя женщина за рулем "Форда-Мондео" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Рено-Меган-Сценик".

В результате ДТП три пассажира автомобиля "Рено" — 1971, 1975 и 1982 года рождения — с полученными травмами госпитализированы.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Три человека оказались в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Столбцовском районе. Как сообщает УВД Минского облисполкома,...

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