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В Столбцовском районе в результате столкновения двух автомашин пострадали три человека
28.12.2016 20:58 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Три человека оказались в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Столбцовском районе.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, вечером 27 декабря на 93-м километре автодороги Першай — Ивенец — Несвиж 41-летняя женщина за рулем "Форда-Мондео" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Рено-Меган-Сценик".
В результате ДТП три пассажира автомобиля "Рено" — 1971, 1975 и 1982 года рождения — с полученными травмами госпитализированы.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. Три человека оказались в больнице после дорожно-транспортного происшествия в Столбцовском районе. Как сообщает УВД Минского облисполкома,...
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