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ЕЭК рекомендует странам ЕАЭС развивать рынок электромобилей
28.12.2016 18:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 28 декабря приняла рекомендации для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию экологических видов транспорта — электромобилей.
По сообщению пресс-службы комиссии, анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электромобилей показал, что во многих странах предпринимаются активные меры по развитию, стимулированию производства и потребления экологических видов транспорта.
На основе изучения международного опыта ЕЭК подготовила ряд рекомендаций, направленных на обеспечение готовности действующих в странах ЕАЭС испытательных лабораторий по апробации образцов моторных транспортных средств с электрическими двигателями. В первую очередь эксперты ЕЭК предлагают сократить сроки получения разрешительных документов на строительство зарядной и сервисной инфраструктуры для электротранспорта. Кроме этого, говорится в сообщении, рекомендации включают в себя предложения для повышения информированности участников рынка электротранспорта о преимуществах и экологичности электромобилей и стимулированию их внедрения.
Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский подчеркнул, что рекомендации будут способствовать развитию в странах союза производственной базы и сервисной инфраструктуры для электротранспорта.
"В совокупности меры по развитию электромобилестроения не только создадут основу для освоения высоких технологий в автомобилестроении союза, но и приведут к снижению объемов выбросов загрязняющих веществ и улучшению экологической ситуации", — отметил министр.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 28 декабря приняла рекомендации для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию...
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