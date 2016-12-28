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ЕЭК рекомендует странам ЕАЭС развивать рынок электромобилей

28.12.2016 18:45 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 28 декабря приняла рекомендации для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию экологических видов транспорта — электромобилей.

По сообщению пресс-службы комиссии, анализ состояния и перспектив развития мирового рынка электромобилей показал, что во многих странах предпринимаются активные меры по развитию, стимулированию производства и потребления экологических видов транспорта.

На основе изучения международного опыта ЕЭК подготовила ряд рекомендаций, направленных на обеспечение готовности действующих в странах ЕАЭС испытательных лабораторий по апробации образцов моторных транспортных средств с электрическими двигателями. В первую очередь эксперты ЕЭК предлагают сократить сроки получения разрешительных документов на строительство зарядной и сервисной инфраструктуры для электротранспорта. Кроме этого, говорится в сообщении, рекомендации включают в себя предложения для повышения информированности участников рынка электротранспорта о преимуществах и экологичности электромобилей и стимулированию их внедрения.

Член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский подчеркнул, что рекомендации будут способствовать развитию в странах союза производственной базы и сервисной инфраструктуры для электротранспорта.

"В совокупности меры по развитию электромобилестроения не только создадут основу для освоения высоких технологий в автомобилестроении союза, но и приведут к снижению объемов выбросов загрязняющих веществ и улучшению экологической ситуации", — отметил министр.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 28 декабря приняла рекомендации для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию...

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