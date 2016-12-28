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В составе БПЦ образована синодальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства

28.12.2016 18:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Члены синода Белорусского экзархата Русской православной церкви на заседании 13 декабря в Минском епархиальном управлении проголосовали за создание синодальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Журналы синода БПЦ, в которых зафиксировано это решение, утвердили 27 декабря в Москве на заседании священного синода РПЦ, сообщает официальный портал Белорусского экзархата.

В эту синодальную комиссию православные архиереи решили преобразовать совет по семейным ценностям при синоде БПЦ. По их мнению, такой шаг позволит эффективнее вырабатывать меры по преодолению кризиса семейных ценностей, защите материнства и детства, а также распространению христианских идеалов брака и семьи в обществе.

"Сегодня вопрос акцентирования общественного внимания на институте семьи и ее созидательной миссии в деле духовно-нравственного укрепления нации является одним из важнейших направлений в церковно-общественной жизни", — говорится в решении синода БПЦ о создании комиссии.

Синодальную комиссию возглавил настоятель прихода минского храма святителя Николая Японского протоиерей Павел Сердюк. Ему поручили сформировать список должностей и подобрать на них кандидатуры, которые позже будут рассмотрены синодом БПЦ.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Члены синода Белорусского экзархата Русской православной церкви на заседании 13 декабря в Минском епархиальном управлении проголосовали за...

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