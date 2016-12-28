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"Белавиа" запускает новый регулярный рейс из Минска в Брюссель
29.12.2016 00:51 — Новости Общества | Tut.by
С 27 апреля «Белавиа» запускает новый регулярный рейс по маршруту Минск-Брюссель-Минск. Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость билетов в одну сторону составит от 89 евро, включая таксы и сборы, и от 175 евро — туда-обратно.
Полеты будут осуществляться 3 раза в неделю с вылетом из Минска в 9.40 и прибытием в аэропорт Брюссель-Шарлеруа в 11.25 (время местное) по понедельникам, четвергам и субботам. Время в полете составит 2 часа 35 минут. Обратный рейс из Брюсселя планируется осуществлять с вылетом в 12.00 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 15.40 (время местное).
Открытие нового рейса будет способствовать налаживанию и укреплению торгово-экономических взаимоотношений между белорусскими и бельгийскими партнерами, упростит обмен официальными, культурными и спортивными делегациями между Беларусью и Бельгией.
«В будущем году авиакомпания планирует продолжать снижать цены на текущие направления, а также предлагать доступные цены на новые. Так, открытие рейса именно в аэропорт Брюссель-Шарлеруа позволил нам предоставить пассажирам наиболее привлекательную стоимость билетов по маршруту Минск-Брюссель-Минск, которая может конкурировать с предложениями гибридных авиакомпаний. Мы также рассчитываем на увеличение потока в страны Бенилюкса, в Северную Францию и западную часть Германии», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
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Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость билетов в одну сторону составит от 89 евро, включая таксы и сборы, и от 175 евро - туда-обратно.
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