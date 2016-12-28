Планируется разместить на информационных щитах, выполненных в форме книги, фотографии старого города. Это позволит туристам, которым открылась возможность безвизового въезда в Гродно и на Августовский канал, лучше узнать о прошлом областного центра, памятниках истории и архитектуры. Изготовители постараются придать информационным материалам особый колорит нашего города.

На первом этапе планируется установка 15 щитов в районе железнодорожного вокзала, на улицах Ожешко, Советской и в акватории Старого замка. Было также высказано предложение установить такой щит на смотровой площадке на берегу Немана в районе улицы Дарвина.

Горисполком внимательно рассмотрит любое интересное предложение гродненцев. Работы по изготовлению информационных объектов выполняет городское коммунальное предприятие «Горсвет».