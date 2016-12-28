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В Гомеле пенсионер за разборки в городском автобусе получил 5 лет ограничения свободы

29.12.2016 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельский пенсионер оказался в зале суда после того, как сходил на… танцы. Возвращаясь домой, он устроил дебош в городском автобусе. За особо злостное хулиганство суд приговорил его к 5 годам ограничения свободы, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

Как рассказал старший помощник прокурора Гомеля Евгений Фартушняк, который поддерживал гособвинение в процессе, гомельчанин достаточно часто ездил в центральный городской парк на танцевальные вечера для пожилых людей. Правда, в этот раз, отправляясь на вечеринку, он был нетрезв. На дискотеке еще немного добавил, после чего сел в автобус, чтобы добраться домой. Однако спокойно доехать не получилось. Рассказывает представитель прокуратуры:

— В пути он начал конфликтовать с пассажиркой. Выхватил нож и стал им размахивать. Но вовремя на помощь подоспели люди, которые находились в салоне. За особо злостное хулиганство пенсионер приговорен к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал то, что ранее обвиняемый не привлекался к ответственности и имел профессиональные заслуги. Кроме того, за него перед судом ходатайствовали бывшие коллеги.

 
Теги: Гомель
 
 
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