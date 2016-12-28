Тяжелым и неоднозначным выдался год. Атаки на европейские города, громкие убийства, смерть лидеров, которые ознаменовали начало новой эпохи, печальные последствия войны в Сирии, а также природные катаклизмы и крупные авиакатастрофы — вот здесь мы вспоминаем важные события уходящего года. Вспомните и вы — и помолчите.
«Командир, мы падаем!» — таковы были последние слова экипажа потерпевшего крушение в Черном море Ту-154. В СМИ просочились первые результаты расшифровки речевых самописцев. Согласно предварительному анализу, нештатная ситуация началась с того, что по какой-то причине не убрались закрылки. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.
В Минске суд вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича. Журналистское расследование по этой теме TUT.BY провел еще в 2014 году. В статье шла речь о том, что Вячеслав Давыдович связан с фигурантами громкого «дела о педофилах», жертвами которых стали, по заявлениям оперативников, тысячи детей. За действия сексуального характера с несовершеннолетними вчера его осудили на 5 лет лишения свободы, однако в колонии он проведет примерно 1 год и 8 месяцев. И сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на «неадекватно мягкое» наказание Давыдовичу.
Сотрудники ГАИ пожаловались, что не получат премию к Новому году: говорят, из-за пьяного ДТП с участием их коллеги в Ляховичском районе из соображений коллективной ответственности таким образом наказали весь личный состав. Правда, пользователи TUT.BY им не очень сочувствуют…
Ну и уже сегодня минское «Динамо» проиграло «Давосу» на Кубке Шпенглера, но вышло в полуфинал. Там ребята сыграют с победителем квалификационного матча «Маунтфилд Градец-Кралове» — Канада. Болеем за них в пятницу!
Вот трогательная история прощания жильцов со старой Грушевкой — одним из «двухэтажных» районов столицы. Дома сносят, люди уже переехали — и вот пустой проем, где несколько минут назад стоял стеклопакет, заколачивают листами фанеры. Слезы на глазах.
Что-то не укладывается в голове: в Гродно женщину судят за распространение порно — а она всего-то сохранила в альбоме в соцсети одно фото. «Из-за одной фотографии в соцсети такие проблемы!» — говорит человек, которому грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет. — «Но это не самое главное. У меня начались проблемы на работе и в школе, куда ходит мой ребенок».
А в Витебске в суде по делу женщины, хотевшей отравить мужа, выступила теща: «Я была в шоке. Это нельзя придумать даже в страшном сне. Не понимаю, почему моя дочь это совершила». Ну да, любая мать будет до последнего защищать своего ребенка.
Не пропустите, кстати, и беспрецедентный случай: в Минске суд оправдал лидера «За Свободу» за чтение стихов. На Юрия Губаревича ранее составили протокол за участие в акции к 125-летию со дня рождения поэта Максима Богдановича.
Еще у нас для вас есть чудесная история рождения… пары валенок. Обычными их не назовешь — произведения шаповалов из Дрибинского района уникальны. Как и сами потомственные шаповалы, которые их делают, — семья Зюликовых. Откуда у валенок душа и что такое «катрушницкий лемезень» — в душевном репортаже TUT.BY.
Наше видео — наша гордость! Белорусский каскадер Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на едущих БелАЗах. Получилось у него бросить вызов Ван Дамму или нет — смотрите здесь.
LADY.TUT.BY провели один день в школе гимнастики для девочек любого возраста и комплекции. Главное, пожалуй, что здесь нашлось место для особенной девочки — хрустальной малышки по имени Кира. «Гимнасткой стать не смогу — это очень трудно. Я хочу стать моделью. Пока еще не стала, но мне сшили платье в розы! Оно до пола!» — рассказывает малышка. Прочтите, это очень хорошая девочка и не менее прекрасный текст.
SPORT.TUT.BY вспомнил поводы поговорить о детском спорте, которые были в 2016 году. В нашей фотоподборке — и слезы маленького болельщика БАТЭ, и победа Николая Лукашенко в первенстве «Золотая шайба», и детский лагерь Виктории Азаренко, и уникальный «Папа-зал» в Гомеле, и многое другое. Смотрите и наслаждайтесь, дети — это всегда море эмоций!
Ну и пока по телевизору не началась сплошная «Ирония судьбы», предлагаем вам начать просмотр 20 лучших фильмов 2016 года по версии читателей TUT.BY. Здесь и «Стив Джобс», и «Омерзительные твари», и много всего другого. Хватит аж до вечера 2 января!
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