Доброе утро!

Если сегодня вы встретите пьяного Деда Мороза, который решит развозить детям подарки за рулем — срочно сдайте его в ГАИ! Не позвольте никому испортить нам праздник — до него осталось всего 3 дня.



Фото: Reuters

Важное

Тяжелым и неоднозначным выдался год. Атаки на европейские города, громкие убийства, смерть лидеров, которые ознаменовали начало новой эпохи, печальные последствия войны в Сирии, а также природные катаклизмы и крупные авиакатастрофы — вот здесь мы вспоминаем важные события уходящего года . Вспомните и вы — и помолчите.

«Командир, мы падаем!» — таковы были последние слова экипажа потерпевшего крушение в Черном море Ту-154 . В СМИ просочились первые результаты расшифровки речевых самописцев. Согласно предварительному анализу, нештатная ситуация началась с того, что по какой-то причине не убрались закрылки. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.

В Минске суд вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслава Давыдовича . Журналистское расследование по этой теме TUT.BY провел еще в 2014 году. В статье шла речь о том, что Вячеслав Давыдович связан с фигурантами громкого «дела о педофилах», жертвами которых стали, по заявлениям оперативников, тысячи детей. За действия сексуального характера с несовершеннолетними вчера его осудили на 5 лет лишения свободы, однако в колонии он проведет примерно 1 год и 8 месяцев. И сразу две общественные организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой вынести протест на «неадекватно мягкое» наказание Давыдовичу.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

А в Мозыре вчера же закончился процесс по делу об убийстве отцом собственных детей — 17-летнего сына и 9-летней дочери. 39-летнего мужчину приговорили к расстрелу.

Сотрудники ГАИ пожаловались, что не получат премию к Новому году: говорят, из-за пьяного ДТП с участием их коллеги в Ляховичском районе из соображений коллективной ответственности таким образом наказали весь личный состав. Правда, пользователи TUT.BY им не очень сочувствуют …

Ну и уже сегодня минское «Динамо» проиграло «Давосу» на Кубке Шпенглера, но вышло в полуфинал. Там ребята сыграют с победителем квалификационного матча «Маунтфилд Градец-Кралове» — Канада. Болеем за них в пятницу!

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AUTO.TUT.BY составил топ-5 самых угоняемых автомобилей в Минске. Спойлер: если у вас «жигули» или BMW — срочно выгляните в окно. Возможно, они уже не у вас.

Вот трогательная история прощания жильцов со старой Грушевкой — одним из «двухэтажных» районов столицы. Дома сносят, люди уже переехали — и вот пустой проем, где несколько минут назад стоял стеклопакет, заколачивают листами фанеры. Слезы на глазах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что-то не укладывается в голове: в Гродно женщину судят за распространение порно — а она всего-то сохранила в альбоме в соцсети одно фото. «Из-за одной фотографии в соцсети такие проблемы!» — говорит человек, которому грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет. — «Но это не самое главное. У меня начались проблемы на работе и в школе, куда ходит мой ребенок».

А в Витебске в суде по делу женщины, хотевшей отравить мужа, выступила теща : «Я была в шоке. Это нельзя придумать даже в страшном сне. Не понимаю, почему моя дочь это совершила». Ну да, любая мать будет до последнего защищать своего ребенка.

Не пропустите, кстати, и беспрецедентный случай : в Минске суд оправдал лидера «За Свободу» за чтение стихов. На Юрия Губаревича ранее составили протокол за участие в акции к 125-летию со дня рождения поэта Максима Богдановича.

Что посмотреть и почитать на досуге

Вы где встречаете Новый год? Если дома — не пропустите проверенные рецепты от редакции TUT.BY , ребята клянутся, что будет вкусно. Если же не дома, то прочтите откровения экспертов ресторанного бизнеса и узнайте, что сейчас заказывают на новогодний стол . Традиционный оливье, говорят, нынче совсем не в почете, устриц им подавай!

Вот давайте только честно — давно были в библиотеке? Мы — еще в школе. Теперь туда ходят уже наши дети. Директора крупнейших библиотек Беларуси рассказали TUT.BY , как поменялись за последнее время их учреждения, как нужно привлекать читателей и зарабатывать на них.

Еще у нас для вас есть чудесная история рождения… пары валенок . Обычными их не назовешь — произведения шаповалов из Дрибинского района уникальны. Как и сами потомственные шаповалы, которые их делают, — семья Зюликовых. Откуда у валенок душа и что такое «катрушницкий лемезень» — в душевном репортаже TUT.BY.

Наше видео — наша гордость! Белорусский каскадер Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на едущих БелАЗах. Получилось у него бросить вызов Ван Дамму или нет — смотрите здесь .

LADY.TUT.BY провели один день в школе гимнастики для девочек любого возраста и комплекции. Главное, пожалуй, что здесь нашлось место для особенной девочки — хрустальной малышки по имени Кира. «Гимнасткой стать не смогу — это очень трудно. Я хочу стать моделью. Пока еще не стала, но мне сшили платье в розы! Оно до пола!» — рассказывает малышка. Прочтите, это очень хорошая девочка и не менее прекрасный текст.





SPORT.TUT.BY вспомнил поводы поговорить о детском спорте, которые были в 2016 году. В нашей фотоподборке — и слезы маленького болельщика БАТЭ, и победа Николая Лукашенко в первенстве «Золотая шайба», и детский лагерь Виктории Азаренко, и уникальный «Папа-зал» в Гомеле, и многое другое. Смотрите и наслаждайтесь, дети — это всегда море эмоций!

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