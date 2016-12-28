Центр Витебска — любимое место для прогулок жителей и гостей города. На въезде в квартал стоят дорожные знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона». В последнее время на улицах Пушкина, Толстого и Суворова стало меньше автомобилей, чем год назад, но день на день не приходится.





Корреспондент прошелся по пешему кварталу в обеденное время буднего дня.

На улице Пушкина обращает на себя внимание автомобиль красного цвета, припаркованный возле кафе «Театральное». Дальше видно, как со двора драмтеатра на пешеходную улицу выезжает серебристая легковушка. Сразу четыре автомобиля припаркованы возле банков и офисных зданий на Толстого. На улице Крылова от одного из заведений общепита отъезжает грузовичок, после чего медленно едет по Суворова, мигая габаритными огнями.

Между тем, на территорию пешеходного квартала имеют право заезжать только транспортные средства дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб; автомобили с наклонной белой полосой на бортах; транспорт для обслуживания организаций, расположенных на улицах Пушкина, Суворова и Толстого; личный транспорт граждан, проживающих в пешеходной зоне при отсутствии иных возможностей проезда.

Нарушителей ПДД городская власть и работники ГАИ привлекают к ответственности, рассказал начальник отдела ЖКХ горисполкома Сергей Соглаев:

— К сожалению, культура некоторых водителей оставляет желать лучшего. Сотрудники отдела ЖКХ горисполкома совместно с ра­ботниками ГАИ ежедневно осу­щест­в­­­ляют рейды и мониторинги этой улицы. Каждый день составляем 8−10 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований знаков «Движение запрещено» и «Пешеходная зона».

По словам Соглаева, рассматривается вопрос об установке дополнительного знака «Остановка запрещена» на границе улиц Пушкина и Толстого. Это позволит сотрудникам ГАИ и коммунальным службам принудительно эвакуировать транспортные средства, которые нарушают ПДД, на охраняемые штрафстоянки.

Власти определили три дополнительные штрафстоянки — на улицах Софьи Панковой, Жесткова и 4-й Заслонова, куда будут эвакуировать транспортные средства, припаркованные с нарушением ПДД.

Как пояснил Сергей Соглаев, нарушителей привлекают к штрафу на сумму от 1 до 5 базовых величин.

Очевидно, что автолюбителям, заезжающим на пешеходную зону, стоит думать не только о себе, но и о людях, которые получают удовольствие от пеших прогулок по Суворова, Пушкина и Толстого. Не стоит лениться пройти лишние 100−200 метров пешком, припарковав свои автомобили на стоянках, которых по соседству с пешим кварталом достаточно.