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Бывший начальник одного из отделов Рогачевского МКК получил девять лет за взятки

29.12.2016 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Рогачевского района 28 декабря вынес приговор бывшему начальнику отдела внешнеэкономической деятельности Рогачевского молочно-консервного комбината за получение взятки в особо крупном размере и получение взятки повторно в крупном размере.

Обвиняемому назначено девять лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства неосновательно приобретенную выгоду в сумме почти 115 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.

Следствие установило, что на протяжении пяти лет начальник отдела получал от представителей коммерческих структур Казахстана и России незаконные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Обвиняемый получил взятки на общую сумму не менее 1,1 млрд неденоминированных рублей. В ходе следствия был наложен арест на его квартиру в Минске, два гаража, автомобиль и денежные средства на общую сумму свыше двух млрд. неденоминированных рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Также суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства неосновательно приобретенную выгоду в сумме почти 115 тыс. рублей.

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