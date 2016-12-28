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В школах Гомеля предлагают создать классы для будущих следователей

29.12.2016 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Управление Следственного комитета по Гомельской области инициирует создание в школах областного центра специализированных классов. В этих классах ученики на протяжении двух лет смогут изучать предметы, которые сдаются при поступлении на юридические факультеты высших учебных учреждений республики, рассказала официальный представитель УСК региона Мария Кривоногова.


Первый шаг в реализации данной идеи был сделан во время встречи сотрудников управления кадров и идеологической работы УСК и представителей органов местной власти с родителями восьмиклассников нескольких городских школ. Родителям было предложено начать обучение их детей в классах с углубленным изучением соответствующих предметов.

— Сотрудники УСК провели среди присутствующих профориентационную работу по привлечению будущих выпускников на службу в подразделения Следственного комитета Гомельской области, а также рассказали об аспектах подготовки кандидатов на следственно-экспертном факультете Академии МВД, — отметила Мария Кривоногова.

После рассмотрения организационных вопросов родители школьников смогли ознакомиться с практической стороной службы в следственных органах. На школьном дворе, а встреча проходила в СШ № 44, были продемонстрированы возможности передвижной криминалистической лаборатории и даны пояснения о некоторых особенностях работы на местах происшествий.

Следующим шагом в этом начинании станет встреча сотрудников УСК со школьниками. В период зимних каникул на базе Гомельского городского отдела Следственного комитета запланировано проведение дня открытых дверей для потенциальных кандидатов на службу.

 
 
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Первый шаг в реализации данной идеи был сделан во время встречи сотрудников управления кадров и идеологической работы УСК и представителей органов местной власти...

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