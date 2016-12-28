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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о крушении Ту-154

29.12.2016 08:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал у себя на сайте карикатуру о крушении российского самолета Ту-154.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

В Союзе журналистов России уже заявили об оскорбительном характере очередной карикатуры журнала. По словам председателя союза Всеволода Богданова, надо сопереживать горю, а не торжествовать.

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", – заявил в свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя публикацию Charlie Hebdo.

Депутаты и активисты партии ЛДПР объявили, что проведут в четверг у посольства Франции в Москве акцию протеста против карикатуры сатирического журнала.

Еженедельник Charlie Hebdo стал широко известен после того, как на его редакцию 7 января 2015 года произошло нападение. Двое злоумышленников ворвались в редакцию и открыли огонь по находившимся там людям. Позже произошел еще ряд нападений, за три дня погибли 17 человек. Подозреваемыми в атаке на издание были объявлены двое мужчин — братья Шериф и Саид Куаши. В ходе спецоперации 9 января они были уничтожены.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
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В России высказали протесты против публикации, осудив ее; официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуру очередным...

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