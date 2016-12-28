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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру о крушении Ту-154
29.12.2016 08:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал у себя на сайте карикатуру о крушении российского самолета Ту-154.
Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к изображению гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию,
В Союзе журналистов России уже заявили об оскорбительном характере очередной карикатуры журнала. По словам председателя союза Всеволода Богданова, надо сопереживать горю, а не торжествовать.
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих – не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость – унизительно для нормального человека. Отмечу только одно, не касаясь самой мазни. Если подобное, не поворачивается язык сказать "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей" – их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере на одиночество в будущем", – заявил в свою очередь официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя публикацию Charlie Hebdo.
Депутаты и активисты партии ЛДПР объявили, что проведут в четверг у посольства Франции в Москве акцию протеста против карикатуры сатирического журнала.
Еженедельник Charlie Hebdo стал широко известен после того, как на его редакцию
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В России высказали протесты против публикации, осудив ее; официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал карикатуру очередным...
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