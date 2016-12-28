МИНСК, 29 дек — Sputnik. Для большинства минчан вопрос "куда пойти в грядущие выходные", скорее всего, неактуален: 31-го они смогут выбраться максимум в магазин за горошком, 1 и 2 — домой или к друзьям, доедать тот самый горошек в оливье.

Тем, кто все-таки решится на более нестандартные маршруты в Новый год, Sputnik готов подсказать адреса.

Новый год в филармонии

Вы, конечно, помните, почему Женя Лукашин 31 декабря ходил с друзьями в баню — чтобы встретить новый год чистым. Метафорическое очищение предлагают за несколько часов до 2017-го в филармонии. Музыкальный Дом "Классика" и Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь приглашают на "Новый год в филармонии" — программу, в которой собрали наиболее популярные классические номера.

Судя по тому, что в кассе остались считанные билеты, идея сходить за несколько часов до нового года в филармонию минчанам понравилась.

Где: Белорусская государственная филармония; когда: 31 декабря в 18:00.

Музтеатр: новый год в стиле "Голливуд"

Если стол накрыт, телепрограмма не впечатляет, то до боя курантов 31 декабря можно еще успеть сходить в театр. Коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра решил соблазнить зрителей в предновогодний вечер спецпредставлением — музыкальным шоу "Новый год в стиле Голливуд". Обещают порадовать каверами из популярных американских фильмов — "Однажды в Америке", "Кабаре", "Джеймс Бонд. Агент 007", "Миссия невыполнима" и многим другим.



© Sputnik/ Роман Шантар Метро в новогоднюю ночь будет работать до четырех утра

Где: Белорусский государственный академический музыкальный театр; когда: в 18:00; стоимость билетов: 30-50 рублей.

Не в баню, так в "Аквапарк"

Для тех, кому отмечание Нового года дома, в клубах или ресторанах кажется слишком традиционном, а за границей — слишком дорогим, есть компромиссный вариант, тропический остров аквапарка "Лебяжий". В ночь на 1 января здесь гарантируют настоящее веселье без хлопот: водный танцпол, огромное количество аттракционов, ненавязчивую тематическую программу и дружелюбный сервис.

И да — Женя Лукашин бы оценил — бани, то есть сауны и римские термы, в эту ночь будут работать до утра.

Где: аквапарк "Лебяжий", когда: ночь с 31 декабря на 1 января; стоимость билетов: от 90 рублей (без праздничного стола).

Только джаз

Джазовый Новый год приглашают встретить во Дворце республики. До трех часов ночи здесь будет играть король джаза — кумир джазовой Америки, легендарный Детройт Гэрри Уиггинс! Организаторы представляют его как "Поджигателя Сцены", который умеет любой концерт превратить в настоящий фейерверк. Обещают, что будет как в Гарлеме 50-х.



© Sputnik / Виктор Толочко Прогулка по новогоднему Минску: от главной елки до светящейся шайбы 22

Также в программе — возможность встретить Новый год у главной елки страны и банкетное меню "Джазовое оливье", драники "Белорусский джаз" и много других кулинарных импровизаций.

Где: Дворец Республики; когда: с 23.00 до 3:00; стоимость программы — 175 рублей.

"Новогодний бал-карнавал" и "Народная похмельная"

На Новогодний бал-маскарад приглашают всех желающих вечером 31-го декабря в ресторан отеля "Аква-Минск". Обещают карнавальные маски, дворцовые интриги, оперное представление, а потом еще снежное шоу и фейерверк.

Где: ресторан отеля "Аква-Минск"; когда: 31 декабря с 21:00; стоимость программы: 170 рублей.

А днем 1 января там же ждут всех, кто захочет продолжить праздник, на "Народную похмельную". Вместо оперы будут уже русские забавы, баянист и народная анимация, а также блинчики с икрой под глинтвейн и хреновуху.



© Sputnik / Виктор Толочко Куда сводить ребенка на каникулах: обзор праздничных развлечений

Где: ресторан отеля "Аква-Минск"; когда: 1 января в 13:00; вход свободный.

Шаманский Новый год

Бюджетно и одновременно нескучно встретить Новый год предлагают в Доме Фишера. За 40 рублей всем не придумавшим, куда податься в новогоднюю ночь, предлагают теплые притчи, обнимашки, вкусный глинтвейн и песни в кругу. Это все бонусом, а в основной программе заявлено настоящее Шаманское веселье — безумные костюмы, хороводы вокруг костра, музыкальный джем, сумасшедшие танцы, вкусные блюда…

Где: анти-кафе "Дом Фишера"; когда: 31 декабря с 21:00; стоимость программы: 40 рублей.

Открытым остается вопрос куда сходить 2 января — когда лучшие культурные силы страны также решились на отдых? Можно в кино — на новогодние "Елки" или "Дед мороз. Битва магов", можно с ребенком (если есть и если еще не устали от празднования) — на очередной утренник. А можно, наконец, просто побездельничать дома — с книжкой или перед телевизором. В конце концов раз в год можно и отдохнуть от высококультурного отдыха.