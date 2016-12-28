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В центре Гродно живой символ наступающего года предсказывает будущее и позирует для селфи

29.12.2016 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно живой символ наступающего года по восточному календарю предсказывает будущее и позирует для селфи. Петух Петрович из Гродненского зоопарка каждый день веселит прохожих на центральной площади. Бесстрашная и добрая птица разрушает все стереотипы о крутом нраве пернатых и с удовольствием общается с горожанами.

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Развлекать прохожих на центральной площади Петрович будет вплоть до Старого Нового года. Затем петуха вернут в птичник к сородичам.

 
Теги: Гродно
 
 
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Петух Петрович из Гродненского зоопарка каждый день веселит прохожих на центральной площади.

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