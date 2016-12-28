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В Гродно, пытаясь вытащить загоревшийся автомобиль из гаража, получили ожоги мужчина и женщина
29.12.2016 08:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. 29 декабря в 1.41 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива в Гродно по улице Славинского. Как сообщает пресс-служба Гродненского областного управления МЧС, в одном из гаражей загорелся автомобиль.
При эвакуации машины из гаража пострадали владелец автомобиля и его жена, которые с ожогами І—ІІ степени кистей рук и лица (5% тела) госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы скорой помощи.
Огнем уничтожен салон, поврежден моторный отсек автомобиля, повреждено лакокрасочное покрытие ворот гаражных боксов. Причина пожара устанавливается.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. 29 декабря в 1.41 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива в Гродно по улице Славинского. Как сообщает...
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