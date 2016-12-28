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В ДТП в Стародорожском и Мядельском районах пострадали два человека, которых из поврежденных автомобилей извлекали сотрудники МЧС

29.12.2016 08:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. В двух авариях, которые в минувшие сутки произошли в Стародорожском и Мядельском районах Минской области, пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, 28 декабря в 10.01 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса возле деревни Левки Стародорожского района. Прибывшие на место аварии работники МЧС деблокировали из легкового автомобиля пассажира, который госпитализирован.

В 19.55 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей возле деревни Сватки Мядельского района. Сотрудники МЧС извлекли из покореженного автомобиля одного из пассажиров, который также госпитализирован.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. В двух авариях, которые в минувшие сутки произошли в Стародорожском и Мядельском районах Минской области, пострадали два человека. Как сообщает...

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