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В ДТП в Стародорожском и Мядельском районах пострадали два человека, которых из поврежденных автомобилей извлекали сотрудники МЧС
29.12.2016 08:15 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. В двух авариях, которые в минувшие сутки произошли в Стародорожском и Мядельском районах Минской области, пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, 28 декабря в 10.01 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля и микроавтобуса возле деревни Левки Стародорожского района. Прибывшие на место аварии работники МЧС деблокировали из легкового автомобиля пассажира, который госпитализирован.
В 19.55 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей возле деревни Сватки Мядельского района. Сотрудники МЧС извлекли из покореженного автомобиля одного из пассажиров, который также госпитализирован.
Андрей Середа, БелаПАН.
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В ДТП в Стародорожском и Мядельском районах пострадали два человека, которых из поврежденных автомобилей извлекали сотрудники МЧС
Минск, 29 декабря. В двух авариях, которые в минувшие сутки произошли в Стародорожском и Мядельском районах Минской области, пострадали два человека. Как сообщает...
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