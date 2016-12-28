|
Дорогие минчане!
29.12.2016 — Новости Общества | Вечерний Минск
От имени Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
В эти праздничные дни мы говорим самые главные слова признательности и благодарности вам — минчанам, ветеранам столицы, благодаря труду, мастерству и таланту которых Минск динамично развивается.
Уходящий год показал, что у нас с вами есть огромные ресурсы, бесценный опыт и славные традиции. Опираясь на них, мы продолжим движение вперед. Будем строить новые станции метро и дороги. Будем благоустраивать город. Будем открывать новые детские сады и школы. Будем улучшать качество медицинской помощи. Будем помогать инвалидам и старшему поколению минчан.
Искренне желаем, чтобы 2017 год стал созидательным для вас и ваших близких. Пусть в каждом доме будут мир и достаток. Пусть крепнет и хорошеет нашим общим трудом Минск!
С Новым годом!
Председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец
Председатель Минского городского Совета депутатов Василий ПанасюкАвтор:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От имени Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии