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На БелАЭС привезли корпус реактора
29.12.2016 09:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На Белорусскую атомную электростанцию доставлен корпус реактора, сообщает
Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота составляет 13 метров, диаметр - 4,5 метра. Он представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт крышкой, которая крепится с помощью шпилек. В верхней части имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также для аварийного подвода при разгерметизации.
Корпус изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).
Белорусская АЭС мощностью до 2,4 тысячи МВт строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области.
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