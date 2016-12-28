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На БелАЭС привезли корпус реактора

29.12.2016 09:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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На Белорусскую атомную электростанцию доставлен корпус реактора, сообщает БЕЛТА.

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота составляет 13 метров, диаметр - 4,5 метра. Он представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт крышкой, которая крепится с помощью шпилек. В верхней части имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также для аварийного подвода при разгерметизации.

Корпус изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).

Белорусская АЭС мощностью до 2,4 тысячи МВт строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области.

Ранее сообщалось, что предприятие передало корпус реактора для второго энергоблока БелАЭС.

 
 
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Корпус изготовлен на предприятии «Атоммаш» в Волгодонске.

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