На Белорусскую атомную электростанцию доставлен корпус реактора, сообщает БЕЛТА .

Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 тонн, его высота составляет 13 метров, диаметр - 4,5 метра. Он представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем. Внутри размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху корпус герметично закрыт крышкой, которая крепится с помощью шпилек. В верхней части имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также для аварийного подвода при разгерметизации.

Корпус изготовлен на волгодонском предприятии «Атоммаш» (филиал АО «АЭМ-технологии», входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - «Атомэнергомаш»).

Белорусская АЭС мощностью до 2,4 тысячи МВт строится в 18 километрах от города Островец в Гродненской области.