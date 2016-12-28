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МВД ответило на упреки католической церкви о нечестной статистике: впредь цифры не опубликуют вовсе
29.12.2016 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Министерство внутренних дел
По уточненным данным МВД, в Рождественских богослужениях 24−25 декабря на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек.
— Для МВД количество граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств. Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности, — отметили в министерстве.
Цифра примерно в 40 тысяч верующих, которой
— [Ранее] размещенная на сайте МВД информация касается исключительно ночных богослужений, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании Рождества, — объяснили в Управлении информации и общественных связей МВД. Неполную информацию о числе граждан, из-за которой возник спор, с сайта министерства удалили.
В итоге ведомство пришло к выводу, что впредь данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использовать «исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе». Тем более что вести такой подсчет на богослужениях и сообщать гражданам статистику «не является обязательной для МВД функцией».
— Подсчет верующих и распространение таких сведений могут осуществлять иные заинтересованные, в том числе Римско-Католическая Церковь в Беларуси, — добавили в МВД.
Напомним, ранее архиепископ Тадеуш Кондрусевич
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Напомним, недавно архиепископ упрекнул ведомство в искусственном занижении статистики о числе верующих, которые принимают участие в богослужениях. МВД решило...
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