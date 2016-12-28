Министерство внутренних дел ответило на открытое письмо главы Католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича. Напомним, недавно архиепископ упрекнул ведомство в искусственном занижении статистики о числе верующих, которые принимают участие в рождественских и пасхальных богослужениях. В МВД решили больше не публиковать такие цифры в целях «предотвращения в будущем некорректных манипуляций».

По уточненным данным МВД, в Рождественских богослужениях 24−25 декабря на территории Беларуси приняло участие более 113 тысяч человек.

— Для МВД количество граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств. Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности, — отметили в министерстве.

Цифра примерно в 40 тысяч верующих, которой возмутился митрополит Тадеуш Кондрусевич, была опубликована в разделе «Сводка» на официальном сайте МВД. Вместе с тем ведомство говорит, что эти данные не носят официального характера и требуют дополнительных уточнений.

— [Ранее] размещенная на сайте МВД информация касается исключительно ночных богослужений, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании Рождества, — объяснили в Управлении информации и общественных связей МВД. Неполную информацию о числе граждан, из-за которой возник спор, с сайта министерства удалили.

В итоге ведомство пришло к выводу, что впредь данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использовать «исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе». Тем более что вести такой подсчет на богослужениях и сообщать гражданам статистику «не является обязательной для МВД функцией».

— Подсчет верующих и распространение таких сведений могут осуществлять иные заинтересованные, в том числе Римско-Католическая Церковь в Беларуси, — добавили в МВД.

Напомним, ранее архиепископ Тадеуш Кондрусевич озвучил данные католической церкви, согласно которым в этом году на рождественских дневных и ночных богослужениях в Минске присутствовало 32 тысячи человек, в Гродно — около 40 тысяч, в Лиде — около 20 тысяч.