Минск, 29 декабря. Министерство внутренних дел Беларуси больше не будет размещать информацию о количестве верующих на рождественских богослужениях. Таким образом МВД ответило на открытое письмо главы Белорусской католической церкви.27 декабря митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич выразил недовольство тем, что в последние годы милиция искусственно занижает статистику по количеству белорусских верующих, которые участвуют в рождественских и пасхальных богослужениях. Свои претензии католический иерарх изложил в открытом письме в адрес министра внутренних дел Игоря Шуневича.Глава белорусского костела сообщал, что в этом году ночные рождественские службы в Минске посетило около 11 тысяч человек, в Гродно — около 13 тысяч, Лиде — около 6 тысяч. "То есть, в трех городах присутствовало 75% от представленных МВД данных. А сколько было в других городах, например Ошмянах, Волковыске, Браславе, Поставах, Глубоком, Барановичах, Бресте и других?" — отмечалось в открытом письме Кондрусевича.На ночных и дневных рождественских богослужениях в Минске в этом году, по данным архиепископа, присутствовало около 32 тысяч человек, в Гродно — около 40 тысяч, в Лиде — около 20 тысяч. "Поэтому реальное количество участвовавших в рождественских богослужениях по всей Беларуси во много крат больше, чем подано на сайте МВД", — заявлял глава костела.В ответе МВД говорится: "По данным Министерства внутренних дел, в рождественских богослужениях 24—25 декабря 2016 года на территории Республики Беларусь приняло участие более 113 тысяч человек. Вместе с тем необходимо отметить, что для Министерства внутренних дел количество граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет значение исключительно с позиции расстановки необходимого количества сил и средств. Наша главная задача — обеспечение общественной безопасности".

В министерстве также сообщили, что информация, размещаемая в разделе "Сводка" на сайте МВД, не носит официального характера и, как правило, требует дополнительных уточнений. "Осуществлять подсчет, формировать и сообщать гражданам официальную статистику посетивших богослужения граждан не является обязательной для МВД функцией. Также стоит обратить внимание, что размещенная на сайте МВД информация касается исключительно ночных богослужений в храмах в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года, что не может расцениваться как общее количество верующих, принявших участие в праздновании католического Рождества", — говорится в сообщении.

"В целях предотвращения в будущем некорректных манипуляций с размещаемой на сайте МВД информацией, данные о численности граждан, участвующих в праздновании религиозных событий, будут использоваться исключительно в служебных целях без размещения в открытом доступе. Подсчет верующих и распространение таких сведений могут осуществлять иные заинтересованные, в том числе Римско-католическая церковь в Беларуси. На данный момент информация о численности участников богослужений в ночь с 24 на 25 декабря 2016 года с сайта МВД удалена", — сообщает милицейское ведомство.

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Марина Носова, БелаПАН.