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Бобруйские пожарные креативно поздравили коллег с Новым годом
29.12.2016 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники Бобруйского ГОЧС креативно поздравили коллег и бобруйчан с наступающим новым 2017 годом.
Фотография с необычным поздравлением была размещена в четверг в сообществе "
Бобруйские пожарные в новогодних колпаках выложили специнструментом в боксе ПАСЧ цифру 2017. Для этого сотрудники МЧС использовали спасательный круг, бензопилу, гидравлические приспособления для деблокировки пострадавших при ДТП.
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Бобруйские пожарные в новогодних колпаках выложили специнструментом в боксе ПАСЧ цифру 2017.
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