МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники Бобруйского ГОЧС креативно поздравили коллег и бобруйчан с наступающим новым 2017 годом.

Фотография с необычным поздравлением была размещена в четверг в сообществе " Типичный Бобруйск " в соцсети "ВКонтакте".

Бобруйские пожарные в новогодних колпаках выложили специнструментом в боксе ПАСЧ цифру 2017. Для этого сотрудники МЧС использовали спасательный круг, бензопилу, гидравлические приспособления для деблокировки пострадавших при ДТП.