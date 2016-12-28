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Бобруйские пожарные креативно поздравили коллег с Новым годом

29.12.2016 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники Бобруйского ГОЧС креативно поздравили коллег и бобруйчан с наступающим новым 2017 годом.

Фотография с необычным поздравлением была размещена в четверг в сообществе "Типичный Бобруйск" в соцсети "ВКонтакте".

Бобруйские пожарные в новогодних колпаках выложили специнструментом в боксе ПАСЧ цифру 2017. Для этого сотрудники МЧС использовали спасательный круг, бензопилу, гидравлические приспособления для деблокировки пострадавших при ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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Бобруйские пожарные в новогодних колпаках выложили специнструментом в боксе ПАСЧ цифру 2017.

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