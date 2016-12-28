Председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси Геннадий Давыдько накануне Нового года встретился со съемочной группой Sputnik, по нашей просьбе он проанализировал некоторые события уходящего года и поделился надеждами на будущий.

Недопонимание может возникать в любой семье

— Уходящий год был для нас не самым простым — в Беларуси прошли парламентские выборы, у наших соседей произошло немало событий, которые во многом влияют на жизнь нашей страны. Что стало для вас разочарованием года?

— Несогласование цен на газ. Вернее, даже не сам факт несогласования, а то, что стоит за ним. И если назвать причину, по которой нет договоренности, то это будет та же причина, по которой союзное строительство обречено стать бесконечным утопическим намерением. Удручает перманентно возникающая невнятность наших отношений. Хочется видеть более интенсивной интеграцию между Беларусью и Россией. Но наступает момент, когда одна из сторон вдруг с чем-то не хочет считаться, а другая не может поступиться принципами. Часто, к сожалению, многие политики ведут себя, как предприниматели: руководствуются исключительно экономической целесообразностью, совершенно игнорируя моральные, политические, духовные дивиденды, которые в будущем обязательно обратятся в материальные, и в гораздо более увесистые. Килограмм мяса и книга весом в килограмм не равны. Конечно, в любом союзе людей, в семье может возникать какое-то недопонимание, но семья остается.



© Sputnik / Виктор Толочко Телевизоры в кабинете Геннадия Давыдько работают всегда

Сейчас, в критический для мира момент, когда идет политический передел европейского пространства, крайне важно дать всем понять, что для нас значит независимость — россиянам в первую очередь. Небольшой стране очень трудно быть независимой. Конечно, полностью независимых ни людей, ни средств массовой информации, ни стран не бывает — всегда есть определенный контекст.

Поэтому главное разочарование года у меня как раз связано с белорусско-российскими отношениями. Несмотря на союзные программы, на проекты, которые работают в разных сферах, есть ощущение, что чего-то главного не хватает.

Мир должен не делиться, а объединяться

— Какие надежды вы возлагаете на год наступающий?

— Я не очень увлекаюсь определениями годов по восточному гороскопу, просто понимаю, что для торговцев это очень классная фишка, а для вечеринки — смешное спасение, но, говорят, наступает год огненного Петуха. Этот персонаж в славянском фольклоре всегда задира, драчун. К тому же в таком сочетании — это символ пожара… Очень хотелось бы, чтобы в Европе все успокоилось. Чтобы Дональд Трамп, теперь уже как одна из ключевых политических фигур на планете, проявил мудрость и повел бы американскую внешнюю политику не на обтесывание всего мира по американскому образу и подобию, а на сотрудничество, на уважение самобытности, непохожести… Чтобы великая страна Америка все-таки нашла общий язык с великой Россией. Чтобы мир не делился, а объединялся.

Надеюсь, что в будущем году все страны объединятся в борьбе с терроризмом. Хотелось бы надеяться… Да и кроме этого, нам есть с чем бороться сообща: наркотики, экология, беженцы, нищета, падение духовности… В мире сегодня хватает проблем. Я все надеюсь, что Организация Объединенных Наций станет тем самым коллективным интеллектом, своеобразным арбитром, на которого рассчитывали, когда ее создавали. Но сегодня ООН — это аморфная, недееспособная структура. Она ведь, по большому счету, не смогла повлиять ни на какие события, происходящие в мире. Мне бы очень хотелось, чтобы у этой структуры появилось больше полномочий, чтобы она более активно формировала мировую политическую атмосферу.



Геннадий Давыдько уверен, что проекты медиахолдинга составляют конкуренцию дорогостоящим российским проектам

— В уходящем году Беларусь совершила настоящий прорыв в отношениях с западными партнерами, особенно с Польшей. Появилась ниточка надежды на то, что сохранив добрые отношения с Россией, Беларусь все-таки активизирует диалог с Западом.

— Почему наш президент постоянно заявляет о многовекторности политики страны, о необходимости диверсификации рынка? Потому что глубоко понимает — в этом наше будущее, наш успех, независимость, наша безопасность. Нам необходимы ровные, добрососедские партнерские взаимовыгодные отношения со всеми странами. Ведь дружбы между государствами не бывает. Дружба, любовь — это категории мягкие, человеческие, эти чувства возможны между людьми, иногда, может быть, и между народами. Могут дружить или не дружить лидеры стран. Но между государствами, даже самыми "дружелюбными", на первом месте всегда прагматичный расчет, продиктованный политической, экономической и иной целесообразностью. Этот расчет направлен в первую очередь на защиту интересов своего народа.

Дружба и родственные связи между простыми поляками и белорусами не прерывались. Это польские власти в недавнем прошлом демонстративно повернулись к нам спиной (по ряду причин им это было надо) и, используя свои СМИ, пытались как-то расшатать нашу общественность, а из нашего государства пытались сделать пугало для всей Европы. Не вышло. А сейчас, по ряду причин, им надо другое, и они совершенно искренне, прагматично повернулись к нам лицом. Но это власти. И мы рады. И будем сотрудничать. А народы не отворачивались.

Кстати, "Большим взрывом", повлиявшим на изменение мнения о Беларуси, стало проведение чемпионата мира по хоккею в 2015 году в Минске, когда сюда приехали люди из разных стран мира, посмотрели, набрались хороших впечатлений. И они, как послы доброй воли, понесли добрую весть: "Беларусь — это совсем не то, о чем пишут западные СМИ". И идея с "последней диктатурой" провалилась. Все убедились — нет никакого авторитарного режима. Миф, который был так удобен, чтобы оттянуть внимание от внутренних проблем в своих странах, лопнул. А тут и проблемы внутри и снаружи Европы усилились. И состояние нашей страны уже кажется оптимальным и счастливым по сравнению с ситуациями в других странах. А наш глава государства уже отождествляется с миротворцем, с человеком, который хочет помочь странам найти общий язык, и на этом фоне — он уже авторитетнейшая фигура в мировой политике, с которой надо считаться и уважать.



© Sputnik / Виктор Толочко Зрителю сегодня нужна достоверная информация и "увольте от комментариев", выводы он предпочитает сделать сам - убежден Давыдько

С Россией у нас очень крепкие партнерские и родственные связи, которые надо беречь, как, может быть, самые важные на сегодняшний день. У меня, например, много друзей в России. Я их очень люблю, горжусь ими. Точно так же у многих белорусов есть родные в Польше, в Латвии, в Литве, Израиле, Канаде… Я не думаю, что карту "с нами ты или нет" стоит разыгрывать. Опасно спускать этот вопрос с государственной колокольни в народ. Не надо. К сожалению, время однозначных и простых решений и союзов прошло. Надо уметь уважать интересы партнеров.

Вот, например, очень серьезным сигналом для экономики Беларуси стало заявление премьера Медведева о том, что в конце 2020 года Россия выйдет на самообеспечение в сельском хозяйстве. Предположим, так и случится. И это значит, что в ближайшие три года рынок сбыта белорусских продуктов будет стремительно сокращаться. Значит, надо срочно думать, куда мы сможем эту продукцию продавать. Сокращать производство? А люди? Перепрофилироваться? Под что? То, что Россия защищает свой рынок и развивает свое сельхозпроизводство — это нормально. Хотя они четко понимают, что создают большую проблему для белорусских производителей. Но это не их проблема… Дружба дружбой, а табачок… Извините… А мы сейчас должны думать, изобретать, искать, усиливать какие-то другие интеграционные процессы, дружить семьями в быту, но при этом жестко, без лирических вздохов, защищать наши государственные интересы, как это делают россияне. В конце концов, любая проблема — это возможность над ней возвыситься…

В политику надо погружаться дозированно

— Парадоксальная ситуация создалась с телеканалом "Белсат" — когда в одночасье решено было максимально урезать финансирование и переформатировать вещание. Наверное, польской стороне сейчас намного важнее помогать беженцам, распределить эти средства на какие-то другие насущные нужды, чем заниматься пропагандой там, где наметилось потепление отношений. Но сторонники канала действуют как-то не очень умно — ситуация дошла до смешного: белорусские оппозиционеры просили белорусского президента сохранить канал, который был создан на польские деньги…

— На мой взгляд, канал стал жертвой политики. Слишком уж он был заточен на конкретную пропаганду. Ангажирован по уши. Я считаю, что средство массовой информации должно погружаться в политику дозированно — "Белсат" увяз в ней целиком. Более того, СМИ, которое вещает на страну с территории иностранного государства с задачей дискредитировать руководство этой страны, осмеять существующий уклад, исказить историю не может быть не то что лояльным, а просто объективным. Тогдашнее польское руководство целиком обслуживало Америку — у них была команда топтать нашу страну, поскольку, по их мнению, у нас не было демократии. Но ситуация изменилась, а у многих желание топтать осталось. И они не могут успокоиться. Тем более, что источник дохода иссяк. Но ведь ничего странного, так всегда поступают с наемниками: выполнил задачу — свободен.



© Sputnik / Виктор Толочко Во время интервью c руководителем Sputnik Беларусь Андреем Качурой

Если польские власти решат, что канал должен быть целиком культурологический, который будут работать на дружбу Беларуси и Польши, почему бы нет? Если находить общие темы — в конце концов, были в истории периоды, когда и Беларусь, и Польша, и Литва были одним государством — причем это было даже длительнее, чем пребывание нашей страны в составе СССР. Если смогут построить работу без подленькой подложки, тогда такой канал нужен, пусть он будет.

Но в таком виде, как существовал до этого, — это было затратное и очень малоэффективное производство. Только представьте: в год телеканал "Белсат" съедал столько денег, сколько тратится на "Беларусь 3" за три года! При этом он охватывал значительно меньшую аудиторию — вот уровень пропаганды, которой служил "Белсат".

А что касается сотрудников, если там есть профессионалы — они работу всегда найдут. Проблема в том, что они поделили себя на "своих" и "чужих" и живут в этих шорах — перестроиться им трудно, понять, что все меняется. Пора оставить это военное мышление лагерями, эти тезисы периода холодной войны.

Они все кричат о своей любви к родине и о том, что видят по-другому ее развитие. Пожалуйста — создавайте политическую партию, собирайте единомышленников, воюйте за голоса избирателей, продвигайте свои идеи. Разница во взглядах вовсе не должна вынуждать нас оскорблять друг друга — если мы любим отечество, а не только кричим об этом, мы обязаны искать общий зык.

Про помудревшего зрителя и искусного журналиста

— За последние несколько лет телевидение сильно изменилось — новые технологии по-настоящему поражают. Мы увидели потрясающую по картинке Олимпиаду. И если бы она не была испорчена скандалами, то это было бы прекрасное зрелище. А еще выборы в Америке показали, что телевидение уже не владеет умами всецело — 90% всех журналистов поддерживали Хиллари Клинтон, а победил Трамп. Что происходит? Телевидению больше не доверяют?

— Потребитель информации стал мудрее. Появилась неприязнь к назойливому лоббированию, к назидательности. Люди стали тонко чувствовать пропаганду — как только зритель понимает, что ему что-то пытаются навязать — он переключает канал. Телевизионный пульт сегодня — первое средство борьбы с навязчивой рекламой и пропагандой. Поэтому должно быть другое качество проведения идей — гуманных, политических, каких угодно. Это и требование к журналисту — он должен быть тоньше, искуснее, понимать, что нужно потребителю. А ему сегодня нужна достоверная информация и "увольте от комментариев" — выводы он предпочитает делать сам, попытки их навязать вызывают стойкое неприятие. Нужны только факты-факты-факты. А если ему не хватает обобщений, аналитики — он найдет мнение эксперта в интернете или в газете. Или посмотрит ток-шоу с дискуссией на нужную тему.



© Sputnik / Виктор Толочко Конкуренция между каналами обязательна, в этом залог развития, считает Давыдько. С руководителями телеканалов ОНТ Григорием Киселем и СТВ Юрием Козиятко.

Современный журналист должен понимать, что потребитель информации сегодня больше похож на ребенка у стоматолога — с ним надо поговорить на отвлеченные темы и незаметно вылечить его зуб, а не натягивать перед ним устрашающе халат и лезть в рот со словами "я же добра желаю".

— Что удалось за этот год сделать Белтелерадиокомпании? Чем вы гордитесь?

— Наш зритель осведомлен обо всем, что происходит в стране и мире, он нам доверяет — на мой взгляд, это повод для гордости. Доля телеканала "Беларусь 1" не падает, даже несмотря на появление на телевизионном рынке новых сильных игроков. Наши проекты пользуются стабильным вниманием, устойчивым интересом. Они влияют на состояние нашего общества, нам удается его консолидировать, быть нужными нашему народу.

Параллельно медиахолдинг перевооружается технически, в меру наших возможностей. Те задачи, которые перед нами ставятся по освещению крупных событий: политических, спортивных, культурологических, нами выполняются. Уже готовимся к грядущему — в 2019 году, когда в Беларуси пройдут Европейские олимпийские игры.

За пакет телеканалов не должен отвечать директор отеля

— Есть ли у вас конкуренция, или вы считаете, что каналы Белтелерадиокомпании вне конкуренции?

— Конечно, есть, разве можно без этого развиваться? В первую очередь мы конкурируем с каналами, которые создаются на платформе российских телеканалов — ОНТ, СТВ, НТВ, ТНТ. Они хорошо работают, мы, кстати, берем их лучшие передачи в эфир нашего международного спутникового телеканала "Беларусь 24". При этом наши собственные программы вполне составляют конкуренцию дорогостоящим российским проектам — это радует. Стараемся отвоевывать нашего телезрителя. Я за свободу слова, за свободу всех средств массовой информации — пусть в Беларуси будут и русские, и польские, и украинские, и китайские каналы — а выбирает пускай только зритель.

Хотя, признаюсь, сильно сдерживает наше развитие проблема с рекламным рынком. Сейчас у нашей десятимиллионной страны он составляет только 28 миллионов долларов. Пять лет назад было в три раза больше. Тогда как у трехмиллионной Литвы он составляет 100 миллионов евро. Почему? Это тема для изучения. Хотелось бы, чтобы кто-то занялся анализом. Это государственная проблема. И очень тонкая. Вот пример: мы отказались от рекламы импортных лекарств (может, и правильно) и сразу потеряли около 8 миллионов долларов с общего рынка рекламы. Белорусские фармацевты не пришли с рекламой своей продукции. Видимо, надеются на административный ресурс. А люди повезли валюту за границу покупать привычные лекарства. Может, действительно, белорусские лекарства не хуже, а может, и лучше! Но кто об этом знает?

— На какое направление вам бы хотелось усилить вещание белорусских каналов?

— На российское. Причем в Российской Федерации наш спутниковый "Беларусь 24" доступен везде. Кроме этого, у нас порядка 500 договоров с кабельными операторами по России. Канал доступен в интернете. И россиянам он нравится. Но работы по его продвижению еще много. Однажды руководители СМИ собрались на семинар в Москве по вопросу "единого информационного пространства" в формате СНГ. В отеле, где жили и белорусы, и армяне, и киргизы, и казахи в пакете программ не был представлен ни один канал из этих стран. О каком едином информационном пространстве может идти речь? Устроители мне ответили — содержимое пакета кабельных программ определяет директор отеля. Если это так — значит, нет государственной стратегии и воли в области единого пространства. На словах есть, а на деле — директор гостиницы решает, что смотреть людям.

Конечно, хотелось бы, чтобы нас получше узнали и в Европе. Потому что когда Беларусь лучше узнают, в нас просто влюбляются.



© Sputnik / Виктор Толочко Новости зритель должен смотреть с открытым ртом, убежден директор Белтелерадиокомпании

Новости зритель должен смотреть с открытым ртом

— Для вас телевидение — это в первую очередь новости или все-таки шоу?

— Наверное — шоу. Потому что хорошие новости должны быть настоящим шоу. Картинка должна быть сочной, яркой. Сюжет упругим, содержательным, текст емким. А по длительности любая новость должна быть ровно такой, на которой человек не успеет соскучиться. Новости зритель должен смотреть с открытым ртом. И как только он захочет его закрыть — должна начинаться другая, от которой он должен опять открыть рот. Другое дело, что у нас не так много таких сногсшибательных новостей. И слава Богу. Основной ньюсмейкер в Беларуси — это, конечно, наш президент Александр Лукашенко, он формирует новостную повестку. Это всегда событийно и интересно зрителю.

— А каких новшеств нам ждать от "первой кнопки" в новом году?

— Новый телевизионный сезон у нас обычно начинается осенью. Но с Нового года на всех каналах медиахолдинга стартует немало интересных проектов. К примеру, мы уделим особое внимание школьникам, образованию. У нас новый министр образования — я эту должность называю "министр будущего". Так вот, в феврале 2017 "Беларусь 1" совместно с Министерством образования запускает новый проект "Я знаю!" — широкомасштабную интеллектуальную викторину, в которой будут соревноваться юные эрудиты белорусских школ.

Мы немного переформатируем любимые проекты "Добрай ранiцы, Беларусь", "Белорусское времечко", "Главный эфир" и запустим несколько новых — "Счастливый вечер" и "Субботний марафон". Это будет интерактивный проект, в котором, надеемся, поучаствует вся страна.