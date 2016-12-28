Корпус ядерного реактора уже прибыл на станцию и готов к монтажу. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил министр энергетики Владимир Потупчик.



Фото: Василий Семашко

«В настоящее время имеется полная строительная готовность, после доставки корпуса реактора на площадку строительства и урегулирования процедурных вопросов начнется монтаж корпуса реактора первого энергоблока», — сообщил Потупчик.

По его словам, сейчас полномасштабно развернуты работы на всех основных зданиях и сооружениях обоих энергоблоков Белорусской АЭС, а также на вспомогательных объектах атомной электростанции. Они ведутся на 118 объектах из 131, предусмотренного проектом, на остальных объектах работы будут начаты согласно технологической последовательности возведения АЭС. С начала строительства станции выполнено более 30% объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, на стройке работают более 5 тысяч человек.

Глава Минэнерго также сообщил, что в настоящее время АО «Инжиниринговая компания АСЭ» представило отчет по стресс-тестам, специалисты государственного предприятия «Белорусская АЭС» проводят его анализ на соответствие техническому заданию.

«После завершения данной работы отчет будет направлен в Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) для подготовки национального отчета о стресс-тестах. Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам», — сообщил Владимир Потупчик.

Как сообщалось ранее, новый корпус реактора доставили на БелАЭС вечером 28 декабря. В пути не обошлось без происшествий — недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги.

По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден.

Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» весной 2016 года.

Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось, строители нарушили инструкцию по строповке грузов. По данным «Росатома», нештатная ситуация не повредила корпус.

Через месяц Беларусь все-таки приняла решение заменить корпус реактора. Это произошло после того, как специалисты проанализировали комплект документов и пришли к выводу, что подтвердить безопасность корпуса невозможно. В «Росатоме» с позицией Минска согласились, дав понять, что считают причиной замены не соображения безопасности, а «комфорт общественного мнения».

По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС введут в строй в 2019 году. Ранее планировалось, что он начнет работать в 2018 году, второй — в 2020-м.

Фотофакт. Новый корпус реактора везут на АЭС