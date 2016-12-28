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Минэнерго рассказал, когда начнут монтаж корпуса реактора БелАЭС и обещал показать стресс-тесты
29.12.2016 11:38 — Новости Общества | Tut.by
Корпус ядерного реактора уже прибыл на станцию и готов к монтажу. Об этом в интервью
«В настоящее время имеется полная строительная готовность, после доставки корпуса реактора на площадку строительства и урегулирования процедурных вопросов начнется монтаж корпуса реактора первого энергоблока», — сообщил Потупчик.
По его словам, сейчас полномасштабно развернуты работы на всех основных зданиях и сооружениях обоих энергоблоков Белорусской АЭС, а также на вспомогательных объектах атомной электростанции. Они ведутся на 118 объектах из 131, предусмотренного проектом, на остальных объектах работы будут начаты согласно технологической последовательности возведения АЭС. С начала строительства станции выполнено более 30% объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом, на стройке работают более 5 тысяч человек.
Глава Минэнерго также сообщил, что в настоящее время АО «Инжиниринговая компания АСЭ» представило отчет по стресс-тестам, специалисты государственного предприятия «Белорусская АЭС» проводят его анализ на соответствие техническому заданию.
«После завершения данной работы отчет будет направлен в Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор) для подготовки национального отчета о стресс-тестах. Итоги данной работы будут представлены общественности, сопредельным странам», — сообщил Владимир Потупчик.
Как сообщалось ранее, новый корпус реактора доставили на БелАЭС вечером 28 декабря. В пути не обошлось без происшествий — недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус
Прибывший на БелАЭС корпус
Напомним, 10 июля во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей. Как оказалось,
Через месяц Беларусь все-таки приняла решение
По словам вице-премьера Владимира Семашко, первый блок БелАЭС
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