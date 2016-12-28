Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней бухгалтера одной из брестских фирм. Ее обвиняют в хищениях и присвоении имущества. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Брестской области.



Фото взято с сайта: sk.gov.by

С июля 2012 года, после получения диплома, девушка работала главным бухгалтером в одном из ООО, производящем гранитные изделия. В то же время руководитель компании была зарегистрирована еще и в качестве индивидуального предпринимателя с аналогичным видом деятельности. Так имелась возможность работать с клиентами за наличный расчет.

В итоге руководитель фирмы поручила бухгалтеру заключать от ее имени договоры на изготовление памятников. Девушка также выполняла обязанности кассира и принимала деньги от клиентов, а дополнительные обязанности компенсировались ранее оговоренной зарплатой.

По версии следствия, с февраля 2015 года девушка стала похищать деньги: переводила на счет фирмы своего знакомого, а тот обналичивал и передавал.

— Со слов девушки, она рассчитывала, что хозяйка не заметит недостачи, так как та ее не перепроверяла, — рассказывает официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Следствие установило три аналогичных факта, сумма похищенного составила свыше 11 тысяч рублей.

— Кроме того, используя доверительные отношения с руководителем фирмы и отсутствие с ее стороны должного контроля, с марта 2015 по июль 2016 года бухгалтер стала совершать хищения денежных средств, принятых ею от заказчиков и размещенных на расчетном счету ИП — всего 9 эпизодов.

Наконец, когда в июле пропали 10 тысяч рублей, директор фирмы потребовала объяснений. В итоге девушка призналась: похищенное тратила на личные нужды.

Общая сумма похищенного составила свыше 34 тысяч рублей (примерно 17 тысяч долларов по актуальному курсу). Ущерб частично возмещен.

Девушке предъявлено обвинение по ч.3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, повторно) и ч.3 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси (Присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере, повторно).

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.