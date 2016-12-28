По прогнозам Всемирной туристской организации 57% туристов к 2030 году будет отдыхать в странах с развивающейся экономикой. И так как количество пожилых людей в мире будет расти, все более популярным будет экологический и религиозный туризм. Беларусь рассчитывает заработать на таком интересе — совет министров утвердил генеральную схему зон отдыха и туризма на 2016−2020 год с учетом этих прогнозов. TUT.BY посмотрел, какие объекты и направления для туристов будут развивать в стране.

В правительстве считают, что перспективными туристическими направлениями будущего в Беларуси станут деловой, культурно-познавательный, экологический и религиозный туризм. Городами-магнитами для туристов названы Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Солигорск.

Карта туристических зон страны

Чтобы туристы приезжали в Беларусь, в стране будут развивать придорожную инфраструктуру, разрабатывать трансграничные туристические маршруты, открывать кемпинги, туристические центры вдоль основных транспортных коридоров. В правительстве обещают организацию сельских, эколого-образовательных и эколого- просветительных туров с проживанием и питанием в деревенских домах и агротуристических комплексах. Туристов будут привлекать медуслугами, санаториями, спортивными походами с препятствиями.



Полоцк. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В генеральном плане говорится, что нужно развивать инфраструктуру в небольших городах. Здесь собираются построить места для размещения туристов, информационные центры, кафе, в том числе предлагающие национальную кухню, парковки, медцентры.

На особо охраняемых природных территориях также будет совершенствоваться инфраструктура — домики для туристов будут модернизированы, появятся места кратковременного отдыха, будут оборудованы экологические тропы и смотровые площадки.

Карта заповедников Беларуси

Новый статус туристических зон и городов

Городской поселок Поречье и Браслав получат статус городов-курортов, здесь будут развивать туристическую индустрию с предоставлением качественных услуг. 33 населенных пункта объявят историческими поселениями с особым порядком регулирования градостроительной деятельности. В состав туристических зон предлагается включить районы, обладающие потенциалом для развития туризма, — Буда-Кошелевский, Ельский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Октябрьский и Речицкий районы.



Будслав, паломничество. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Минск, Гродно и Полоцк определены как центры туризма международного значения. Минск будут формировать как центр туризма европейского уровня. В Гродно и Полоцке будут развивать культурный, религиозный и паломнический туризм. Будслав и Жировичи названы центрами религиозного туризма.

Центрами туризма и отдыха национального значения правительство назвало Бобруйск, Браслав, Брест, Будслав, Витебск, Гомель, Жировичи, Каменюки, Логойск, Мир, Могилев, Нарочь, Несвиж, Пинск, Поречье, Поставы. Центрами туризма и отдыха регионального значения станут города Борисов, Волковыск, Глубокое, Горки, Заславль, Кобрин, Лепель, Лида, Мозырь, Молодечно, Мстиславль, Новогрудок, Орша, Ружаны, Слоним, Слуцк, Солигорск, Сморгонь, Туров, Пружаны, Шклов.

Около 6% пустующих деревень будут использовать как ресурс для развития агроэкотуризма. К 2020 году предусматривается развитие кемпингов в границах специальных туристско-рекреационных парков «Сосновый Бор», «Днепр», «Браславский», туристических зон местного значения «Лесная», «Озерная», зон отдыха местного значения «Осиповичи», «Гайна», «Ивенец-Ислочь», «Птичь». В соответствии с планом предусмотрено формирование туристических коридоров, имеющих историко-культурное значение («Древний янтарный путь», «Белорусский венок», «Из варяг в греки вдоль Днепра», «Полесская Амазония»).

Что вычеркнуто из списка?

Из списка туристических объектов исключены зоны отдыха, не соответствующие экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Это 46 объектов в разных областях Беларуси. Но в список предлагают включить заказник республиканского значения «Белая Русь».