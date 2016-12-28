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Задержанный в Беларуси блогер Александр Лапшин встретит новый год в СИЗО
29.12.2016 11:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Задержанный в Беларуси израильско-российский блогер Александр Лапшин встретит новый год в минском следственном изоляторе. Об этом сообщила в "Фейсбуке" его подруга Екатерина.
"К сожалению, этот новый год Саша будет встречать не с семьей, а в минском СИЗО. В понедельник я встречалась с ним — всего час в месяц, к сожалению, это все, на что можно рассчитывать пока", — пишет она. От имени Лапшина Екатерина передает "огромное спасибо всем, кто за него переживает и верит в то, что все-таки справедливость и здравый смысл восторжествуют". "Самое главное — Саша духом не пал, этого совершенно нет. Настроен на борьбу, поэтому я верю, что у нас получится его освободить и как можно скорее", — отметила Екатерина.
В российской медиасфере Александр Лапшин известен как автор блога на сайте радиостанции "Эхо Москвы" и в других изданиях. Он также ведет блог путешественника на украинском ресурсе obozrevatel.com.
Лапшин, имеющий двойное гражданство (Израиля и России), был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, который обвиняет его в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Сразу после его задержания азербайджанские СМИ сообщили, что Лапшин объявлен Азербайджаном в международный розыск за то, что неоднократно совершал не согласованные с официальным Баку визиты на территорию Нагорного Карабаха. Сообщалось также, что в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.
Все это время блогер содержится в СИЗО № 1 Минска. Правоохранительные органы Беларуси не комментируют ситуацию с задержанием Лапшина. По сведениям БелаПАН, поступившие из Азербайджана документы, необходимые для выдачи блогера, находятся в Генпрокуратуре. Решение должно быть принято в течение 40 дней. Не исключено, что белорусская сторона запросит у Баку дополнительные материалы.
Делом задержанного блогера изначально занимались министерства иностранных дел Израиля и России. Впоследствии к ним подключился МИД Армении — об этом сообщил СМИ пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.
По информации израильских источников, МИД Израиля обратился к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать Лапшина в Азербайджан. Израиль по дипломатическим каналам добивается от Баку прекращения уголовного преследования блогера.
Между тем посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил 28 декабря в Баку, что не исключает выдачу блогера азербайджанской стороне, если он "открыто допустил нарушение закона, и его вина доказана".
БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Задержанный в Беларуси израильско-российский блогер Александр Лапшин встретит новый год в минском следственном изоляторе. Об этом сообщила в...
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