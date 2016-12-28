Женский клуб из Миор украсил главную елку района игрушками hand made, сообщили в местном предприятии ЖКХ.

Идея эксклюзивного рукотворного наряда для новогодней красавицы пришла руководителю женского клуба «Бажена» при районной библиотеке Ирине Гуще.

«У нас каждый год очень красивая елка. По вечерам она сияет огнями гирлянд, но днем, когда мимо ходит много людей, особенно детей, у которых каникулы, она будто бы голая без елочных игрушек. Потому я и предложила нашим женщинам собраться и сделать из подручных материалов разные украшения. Мы всегда с соседями по подъезду украшали площадки сами, этой традиции много лет», — пояснила Ирина Гуща.

В ход пошли ленты и оберточная бумага, пустые коробки и ненужная одежда. Например, из бэушных белых перчаток для наряда невест Ирина Гуща сшила игрушечных снеговичков.

В ЖКХ к инициативе вначале отнеслись с опаской: вдруг эти поделки не выдержат погодных условий? Поэтому руководитель клуба провела тест-драйв украшений — обливала водой, выставляла на ветер — и они все выдержали.

Сейчас лесная пушистая красавица в центре Миор удивляет горожан и гостей петушками, мягкими игрушками, цветными конфетами и подарочными коробками.

«Было бы здорово привлечь к украшению нашей ели всех горожан и особенно школы, где есть мастера трудового обучения и дети с их неуемной фантазией. Тогда каждый год можно было бы проводить, например, конкурс на лучший дизайн городской елки, победитель украшал бы ее, а другие любовались и старались придумать к следующему году что-то новое, интересное, красивое», — добавила Ирина Гуща.

«Полюбоваться на нашу елку, рассмотреть поделки, знаю, даже из соседних районов приезжают. Так что если население одобрит инициативу, то и мы пойдем навстречу», — рассказал представитель ЖКХ Юрий Поплавский.

Украшение центральной площади и соседнего сквера в основном и ложится на плечи работников ЖКХ. Они создают здесь мерцающую светодиодными огнями красоту — целый калейдоскоп фигурок зверей (в основном, символов года), сказочных персонажей, есть даже Эйфелева башня.