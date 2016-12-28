И вот на днях пришел я на поч­ту, чтобы рассчитаться по платежам. В одном окошке сломался кассовый аппарат, в другом через 5 минут начинался перерыв, и я встал в очередь к третьему. Тем более что юридических лиц там вроде бы не наблюдалось. Зато впереди меня стоял самый настоя­щий Дед Мороз! В шапке с белой опушкой, в кафтане. А что тут такого? Этот сказочный персонаж тоже ведь человек, и ему, как и всем нам, надо платить за коммуналку. Вот и забежал он, решил я, в почтовое отделение после вызова к очередному малышу, ожидавшему подарка. Правда, как и у юридических лиц второго типа, у него имелся большой мешок, но на то он и Дед Мороз…

Подходит очередь новогоднего кудесника. Скидывает он с себя кафтан и шапку, остается в красных штанах и черной майке с короткими рукавами. И начинает метать на стойку — из мешка, украшенного звездами, — бессчетное количество бандеролек! Каждую из них поч­товому работнику надо взвесить, каждую оформить…

Очередь грустно поглядывала на кафтан, висящий на стек­лянном ограждении, и слушала бесконечные удары почтового штемпеля. Однако никто вслух роптать не стал. Уважают у нас Дедов Морозов, даже если они юридические лица.

Как выяснилось, молодая работница почты уже давно обслуживает этого клиента. Зовут его Коля. Ее зовут Таня. Снявший шубу Дед Мороз спросил у Тани, где она проводит Новый год. Оказалось, нигде. Он по­обещал, что заедет за ней вечером 31-го.

Понимаете теперь, чем заняты в свободное время Деды Морозы и откуда у них берутся Снегурочки?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мешок со звездами Какое важное правило надо соблюдать на почте, когда становишься в очередь к одному из окошек? Верно: первейшее правило — не оказаться там, где впереди стоит...

Автор: