МИНСК, 29 дек — Sputnik. Помимо финансирования телеканала "Белсат" у министерства иностранных дел Польши есть еще ряд других проектов, которые необходимо развивать, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский в интервью телеканалу TVN24 .

По его словам, польское правительство не является владельцем "Белсата" а является только одним из его доноров. Министр отметил, что лично он был против урезания бюджета телеканала, однако у МИД есть другие проекты.

"В настоящее время мы увеличили консульские функции. Мы должны открывать новые консульства, создать в будущем году колл-центр для поляков, живущих в Великобритании", — цитирует телеканал слова Ващиковского.

Министр отметил, что существует соглашение, согласно которому Беларусь разрешит вещание на своей территории польского телевидения.

"Белсат" в свою очередь может отыскать других спонсоров, подчеркнул глава МИД Польши.

Ранее директор "Белсата" Агнешка Ромашевска заявила, что МИД Польши планирует урезать финансирование "Белсата" с 17 до пяти миллионов злотых, то есть телеканал недополучит около трех миллионов долларов в эквиваленте.