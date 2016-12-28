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Ващиковский: МИД Польши – только один из доноров "Белсата"

29.12.2016 12:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Помимо финансирования телеканала "Белсат" у министерства иностранных дел Польши есть еще ряд других проектов, которые необходимо развивать, заявил глава МИД страны Витольд Ващиковский в интервью телеканалу TVN24.

По его словам, польское правительство не является владельцем "Белсата" а является только одним из его доноров. Министр отметил, что лично он был против урезания бюджета телеканала, однако у МИД есть другие проекты.

"В настоящее время мы увеличили консульские функции. Мы должны открывать новые консульства, создать в будущем году колл-центр для поляков, живущих в Великобритании", — цитирует телеканал слова Ващиковского.

Министр отметил, что существует соглашение, согласно которому Беларусь разрешит вещание на своей территории польского телевидения.

"Белсат" в свою очередь может отыскать других спонсоров, подчеркнул глава МИД Польши.

Ранее директор "Белсата" Агнешка Ромашевска заявила, что МИД Польши планирует урезать финансирование "Белсата" с 17 до пяти миллионов злотых, то есть телеканал недополучит около трех миллионов долларов в эквиваленте.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Министр заметил, что он был против сокращения бюджета телеканала, однако, по его словам, перед МИД Польши в следующем году стоят задачи расширения консульских...

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