Спортивный инструктор для детей с особенностями — новая, малоизвестная в Беларуси профессия. Хотя, возможно, это лучший способ применить свои спортивные навыки и поделиться радостью движения с теми, кто в ней очень нуждается. Проект MegaStart объявляет о наборе на вводный и обучающий курсы всех желающих примерить на себя роль инструктора, узнать больше о человеческом теле, его возможностях, реабилитации и развитии с помощью спорта. Возможно, кто-то по другому взглянет на ребенка с особенностями, а для кого-то это станет любимым делом. Как для одной из наших героинь.





Встреча Иры Мамчиц, девочки со сложным хромосомным заболеванием, и мастера спорта по фристайлу, победительницы крупных международных соревнований Ассоль Сливец была маловероятной. Разве только на благотворительном вечере. И все же сегодня можно увидеть Иру, едущую на горных лыжах в «Солнечной Долине» или на роликах в ФОК «Серебрянка» вместе с Ассоль… Для ребенка с инвалидностью это не просто развлечение, а важная часть программы реабилитации. А для Ассоль — любимое дело и лучший из способов использовать полученные за спортивную карьеру знания и умения.

— Я, конечно, знала о существовании детей с ограниченными возможностями, — рассказывает Ассоль, — Но в глаза их не видела, и уж точно не представляла, как им помочь. Однажды, листая Интернет, наткнулась на пост Инги Дубининой про их с Иришей пробы катания в Италии и призыв: может, кто-то из наших спортсменов сможет попробовать себя в этом деле? Что-что, а ставить на лыжи я умею! Десятилетия практики, великолепные тренеры по лыжной подготовке со всего мира… Лучшие специалисты вкладывали в меня знания и умения. Если их не применять, они бесполезны. Решила попробовать и написала. На этом дело могло и закончиться: человек без специального медобразования (диагноз даже выговорить не может), а берется мое золотко спускать с горищи… Но Инга не испугалась (хотя, может и испугалась, но виду не подала), и мы начали потихоньку заниматься.





Как признается мама Иры, руководитель Центра проблем детского развития «Левания» Инга Дубинина, ездить на реабилитацию лыжами в Италию — дорого. Две недели на горе в Азьяго давали прекрасный прирост возможностей ребенку, но при этом ложились катастрофической суммой долга на семью. Доехать, разместиться, арендовать снаряжение, оплачивать работу инструктора…

— Я смотрела на то, как катается мой ребенок с итальянской горы, и думала: «А какие проблемы делать то же самое на белорусской?». Надо просто привезти технологию и обучить людей. Горы у нас достаточные: в данном случае пики в 3 км высотой не нужны. Климат подходит. Оборудование не сложное, мобильное. Люди тоже неглупые, обучаемые… Надо же кому-то начать! Пользуясь возможностями своего ЖЖ, позвала людей: «Кто хочет попробовать? Поучиться, постоять рядом, подержать такого ребенка…» Толпы смелых не случилось, пришла одна Ассоль. Зато какая! Потрясающе профессиональная, открытая… Принесла свой гигантский опыт владения телом и тренерской работы и жадно впитывала то, чему могли ее научить мы — как обращаться с ребенком с инвалидностью.

Сначала были тренировки без лыж: целый год Ассоль провела в регулярных занятиях с Иришкой. Затем, наконец, стали на лыжи. Потом поехали в Италию к мастерам по лыжной реабилитации, которые катают детей с инвалидностью уже несколько десятков лет. Обучили там двоих тренеров.

Зимой 2015−2016 пилотная версия проекта реабилитации детей спортом MoveTeam была запущена на базе Минского спортивного комплекса «Солнечная Долина». В проекте приняли участие 20 детей. Некоторых на трассу возили из соседних городов. Кого-то через весь город мамы — на троллейбусе. Все неудобства перекрывались эффектом от занятий.





О том, какие изменения случились с Ирой за относительно короткий период занятий, Инга рассказывает не без гордости.

— Я помню свое первое большое удивление, когда дочь после первой недели тренировок на лыжах, вдруг дома на кухне «подогнала» к холодильнику табуретку, встала на нее ногами и достала нужный ей магнитик сверху! И это когда мне казалось, что на горе вообще ничего не происходит: она только хнычет, а ее медленно-премедленно свозят вниз два больших дядьки-тренера. Это был большой прорыв в балансе ребенка. До этого она могла встать на стуле максимум на коленки, а на ножки в полный рост — лишь судорожно цепляясь руками за маму, и все равно падала. А чтобы вот так самостоятельно добыть себе желаемый предмет!.. Она стала реже падать, меньше цепляться — это ходьба совсем другого уровня. В Италии я видела и других детей. Таких, которые после курса активной реабилитации заговорили или начали ходить сами. Хотя до этого руки от мамы оторвать не могли. У кого-то случается толчок в речи, у кого-то — в мотивированности и поведении, у кого-то — в балансе, кто-то стал сильнее, ослабилась спастика, кто-то самостоятельно пополз…

Как это работает





Из-за ограничений мобильности и других особенностей ребенок с инвалидностью, как правило, «урезан» даже в обычной человеческой активности. Какие лыжи для ребенка с ДЦП, например, если он пока даже ходить не умеет?" И вроде логично — сначала надо научиться ходить. Но человек попадает в заколдованный круг: из-за «урезанных» возможностей он перестает получать достаточно телесного опыта и информации для мозга. А это главное, из чего приходит развитие. Нет активности, недостаточно информации — развитие ребенка замедляется.

Преодолевая дефициты ребенка, его мозг получает доступ к новой информации: о скорости, о температуре, о динамике, о балансе, о том, как может работать та или иная мышца… Такие тренировки открывают доступ к другому уровню ежедневных возможностей ребенка, развивают новые умения даже тогда, когда другие методы уже не дают желаемого эффекта.

К сожалению, в Беларуси нет специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для занятий с детьми с особенностями. А нуждающихся в реабилитации — 150 000 человек. Учитывая, что с одним ребенком занимается один инструктор, проводя на горе не менее одного часа, очевидно что «один в поле — не воин», даже если это Ассоль. Как считает Инга, необходимо и вполне реально — вырастить специалистов.

— Многие из сегодняшних обыкновенных тренеров по лыжам и даже просто уверенные любители (мамы и папы особенного ребенка) прекрасно могли бы работать с этой категорией детей. Им не хватает узких знаний. Мастерство и класс придут потом, но сейчас надо дать людям минимальный инструментарий, познакомить с техникой безопасности, особенностями работы с этой категорией детей. Каково реальное восприятие, искренняя внутренняя реакция на ребенка с ограничениями — это познается только на практике. Вот поэтому мы и запускаем проект MegaStart — по поиску, отбору и обучению людей. Так называемых спортивных тьюторов. Тех, кто будет совмещать тренерские навыки и навыки обращения с детьми с особенностями. Кто-то уже после нашего курса начнет работать с детьми, кто-то пойдет учиться дальше, чтобы стать профессионалом, супервизором, помогать другим специалистам и учить их в дальнейшем.

За практическую часть проекта MegaStart отвечает Ассоль Сливец. Она рассказала о необходимых для абитуриентов навыках.

— MegaStart — проект амбициозный. Конечно, хочется, чтоб возможность заниматься спортом была у всех деток с инвалидностью в Беларуси. Поэтому, прежде всего, я была бы рада инициативным людям из регионов. Мы поддержим, поможем, научим, но за вас сделать, к сожалению, не сможем. Главное, ищем спортивных людей, которые любят детей. Возраст тут вовсе не принципиален. Желательно владение горными лыжами, но можно и роликами. Наличие дипломов и сертификатов тоже не значимый фактор. Принципиально — умение взаимодействовать с детьми на равных, желание делиться своими навыками и открывать радость мира движений для тех, у кого на старте такой возможности нет, еще — отсутствие жалости, как ни странно это звучит. И самое главное — желание учиться и совершенствоваться.

Старт проекта — 16 января 2017 года Место — Солнечная долина Участие в курсе — бесплатно Для участия нужно заполнить анкету Подробнее о проекте тут .