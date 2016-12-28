В эти дни белорусская милиция работает в усиленном режиме, чтобы на предпраздничных улицах было спокойно и безопасно. В Советском районе Гомеля двухдневной отработке подверглись не только злачные места, но и питейные заведения, нехорошие квартиры, все те адреса, где склонны собираться асоциальные элементы. В работу включились сотрудники РОВД, патрульно-постовой службы милиции, департамента охраны, военнослужащие и даже ГАИ. В результате были пресечены десятки правонарушений, задержаны лица, находившиеся в розыске. В рейд по домам с репутацией притонов отправились и журналисты еженедельника « Советский район ».





Подопечные участковых инспекторов милиции Дениса Баранова и Дмитрия Шалобасова в кафе и бары не ходят. Обитают в так называемых притонах, один из которых находится на улице Ярославского. Днем его жильцов практически невозможно застать дома, так как они «зарабатывают» на свои нехитрые нужды попрошайничеством на Привокзальной площади.

— Это жилище значится во всевозможных учетах, — вводит в курс дела Денис Баранов. — Его обитатели злоупотребляют спиртными напитками, развели в доме антисанитарию, не принимают никаких мер к его нормальному содержанию. А дом блокированный, за стеной проживают благополучные соседи. А тут и сами пьют, и посторонних водят.

Дверь открыла законная хозяйка. Трезвая, ну или почти. Даже новогоднюю гирлянду повесила и включила. Еще жещина призналась участковому, что за день выпила только бутылку пива, а от нее не опьянеешь. Баранов предложил ей быстро собраться и проследовать к служебному автомобилю.

— Женщина числится в розыске. Есть решение суда о привлечении ее к административному аресту на семь суток. Причина в пьянстве. Ее регулярно задерживают в неподобающем виде наши коллеги из транспортной милиции, составляют протоколы, а штрафы она не оплачивает. Вот суд и пытается применить другую меру воздействия. «Сутками» ее не удивишь, однажды она пять суток отсидела, — объясняет милиционер.





Хозяйка попыталась выпросить себе отсрочку на пару дней, но Баранов оказался неумолим:

— Я уже давал вам такой шанс, но к назначенному времени вы не явились. Раньше сядете — раньше выйдете, и Новый год дома встретите.

— Да было уже такое, — обреченно махнула рукой собеседница и не стала вступать в дальнейшие пререкания.

Смотровая комиссия по этому адресу бывает чуть ли не ежедневно и отмечает ужасающее состояние электропроводки и других коммуникаций. Дом не отапливается и неуклонно разрушается. Дети у женщины есть, но принимать участие в ее жизни не хотят, нашли свою судьбу в деревне.

Милиция же закрывать глаза на проблему не собирается. Минимум год уговаривали хозяйку взяться за ум. Как рассказал участковый, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о направлении ее в ЛТП. Соседям все-таки спокойнее будет.





На улице Циолковского Денис Баранов попросил водителя остановить машину у руин, которые считаются жилым домом. Двери тут нет, а потому мы свободно попали в помещение. И вовремя!

Дома никого не оказалось, а из кастрюли на включенной электроплитке выкипала вода. В комнате присутствовал запах гари из растрескавшейся печки, которую топили мусором, а вместо заслонки использовали обгоревшую картонку. С заплесневелого потолка свисали обрывки электропроводки. Выдернув шнур плитки из розетки, милиционер предположил, что женщина выскочила в магазин, но это не ее оправдывает. За стенкой блокированного дома, опять же, живут соседи.

— Все в курсе этой ситуации — милиция, Энергосбыт, МЧС, но что толку? Законодательно мы не можем изолировать женщину от общества, — говорит как есть участковый. — Взрослая дочь хозяйки отбывает срок в тюрьме. Мать же пьет и не перестает чудить.





Жилец малосемейки на улице 60 лет СССР тоже пользуется электроплиткой, потому что газ ему от греха подальше отключили. Но и она оказалась не безобидной.

— В прошлые выходные сюда по вызову приезжали пожарные, — рассказал старший участковый инспектор милиции Дмитрий Шалобасов. — Дымом был заполнен общий коридор. Хозяин в это время отсутствовал, но разрешил находиться в квартире своему пьяному приятелю. Тот поставил на плиту картошку, а сам закурил и уснул.

Милиция направила сыну хозяина официальное письмо с требованием встряхнуть отца и купить ему хотя бы автономный пожарный извещатель. Квартира числится в списках смотровой комиссии, и не только из-за пожара. Здесь жуткая антисанитария, воняет даже в подъезде дома. Сам хозяин тоже злоупотребляет спиртными напитками. На их поиск энергии хватает, а на то, чтобы взять веник и смести с потолка паутину — нет.





В соседней малосемейке есть похожая квартира. Там живет мужчина средних лет. Но он не работает, а свободное время посвящает употреблению спиртного. Водит таких же приятелей. Именно приятель ответил на стук в поломанную дверь, сообщив, что хозяин вышел в магазин, прихватив с собой ключ. Участковый дождался подопечного. Тот открыл дверь, правда, не ключом, а обыкновенной дверной ручкой, вставленной в четырехгранный паз. От мужчины исходил густой запах спирта.

— Здравствуйте, уважаемые, — приветствовал Дмитрий Шалобасов мужчин, оказавшихся ему знакомыми. — Вижу, курите прямо у своих постелей, на паласе пропалины от окурков. Любите выпить, а на извещатель денег найти не можете?

В течение года хозяин квартиры неоднократно привлекался к ответственности за пребывание в общественных местах в пьяном виде. Его предупреждали, а когда не помогло, принудительно отвезли к врачам на обследование. Те поставили диагноз: синдром алкогольной зависимости. Замаячила реальная перспектива оказаться в ЛТП, но мужчина по случайности ее избежал — сломал руку. За помощью к хирургу обратился только через неделю, да и то по настоянию милиционера. Рука срасталась плохо, но сейчас здоровье в порядке. В ближайшие дни он пройдет повторную медкомиссию, после чего отправки в ЛТП ему не избежать.





Проблемы другого плана создает еще одна квартира на первом этаже малосемейки. Ее жилец таскает с помойки мусор. После неоднократных жалоб соседей на грязь и вонь сотрудники РЭУ с помощью милиции провели субботник — вернули на помойку целую машину мусора. Но дедуля продолжает его приносить, уверяя, что это вторсырье и его подработка. Правда, складывать стал аккуратнее, но запах-то никуда не исчез. РЭУ вышел с ходатайством о признании жильца недееспособным по причине психического заболевания.





— Эти малосемейки — головная боль оперативных служб и коммунальников. Строго говоря, благополучные семьи здесь наперечет. Людям можно только посочувствовать, — дал нелестную характеристику части своего района Дмитрий Шалобасов. — Но это не значит, что к этим домам какое-то особое отношение. Все, кто создает проблемы окружающим, будут привлекаться к ответственности в рамках закона. Милиция это гарантирует.