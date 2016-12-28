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32 декабря и рыба в шубе на прогулке. Что дети думают про Новый год и его атрибуты?
29.12.2016 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Давно ли мы радовались Новому году как настоящему чуду? С замиранием сердца бежали к елке, чтобы обнаружить там подарки? Не хочется верить, что эта прекрасная пора прошла. Наверное, ожидание чуда просто затаилось где-то в глубине души взрослых детей. Мы попросили мальчиков и девочек от 3 до 6 лет рассказать нам, что они думают про Новый год, — чтобы напомнить взрослым то время, когда для счастья достаточно было тортика.
Переговоры об интервью не всегда заканчивались успехом. Например, 3-летняя Ксения потребовала сок и конфеты в качестве гонорара, а затем, получив желаемое, передумала отвечать на вопросы и ушла в другую комнату.
Итак, нашими проводниками в мир детства стали шестилетние Александра, Полина, Дарья, пятилетние Дима, Маша, Софья и София, а также Елизавета и Константин, которым по три годика.
«Зима — это такой-претакой снег!»
— Как узнать, что началась зима?
— По снегу. А еще листики упали, голые деревья. (Дарья)
— Посмотреть в окно. (Маша)
— На улице такой-претакой снег! (Елизавета)
— За что ты любишь зиму? А за что — нет?
— Потому что там Новый год, это праздник, я люблю праздники. Не люблю зиму, потому что холодно и сильный мороз. (Полина)
— Не люблю зиму, потому что можно простудиться и просидеть дома, если хочешь выйти на улицу. (Дарья)
— Немного нравится зима, потому что можно лазить в снегу, делать снежного ангела. (Маша)
— Люблю — из-за снега. А не люблю, потому что он холодный. (Елизавета)
— Люблю, что приносит радость, можно лепить снеговика, кататься на санках. И день рождения — зимой. (Александра)
— Люблю зиму, потому что она привозит снег, есть лед, и можно кататься на коньках. Не люблю, потому что очень холодно. (Софья)
— Люблю кататься на санках. А не люблю, потому что на улице Баба-яга. (Константин)
«Новый год — это 32 декабря»
— Что такое Новый год?
— Это ПРАЗДНИК! (Дарья даже подпрыгивает на месте, желая передать радостные эмоции). Так же считает и Дима.
— Это когда приходит Дед Мороз и наряжают елку. (Маша)
— Когда елочка стоит. (Елизавета)
— Это праздник для детей. (Александра)
— Это когда приходит Дед Мороз, приносит подарки. Это самый любимый праздник зимы. (Софья)
— Там салют и Дед Мороз. (Константин)
— Когда празднуют Новый год?
Самый популярный ответ: «Зимой». Софья уточнила, что в декабре, а Александра дополнила: «Когда идет снег, украшаем окно». Маша думает, что Новый год нужно отмечать, «когда будет снег и придет Дед Мороз».
Угадать точнее попыталась Дарья:
— 32-е декабря??? — и засмеялась в ответ на мамину реакцию.
— Что надо сделать, чтобы отпраздновать Новый год хорошо?
— Хорошо принарядить елку, хорошо себя вести (Полина, Дима).
— Нужно хорошее настроение. (Дарья)
— Нарисовать или написать письмо Деду Морозу. (Маша)
— Надо украшать все, вести себя хорошо. (Александра)
— Танцевать, быть ведьмой. (Елизавета имеет в виду костюм)
— Учить стихи. (София)
— Съесть побольше сладенького, вкусненького. И неполезное можно попробовать. Но если съесть что-то неполезное, то потом можно съесть полезное — и все будет хорошо! (Софья)
«Конфеты из лука» и «мальчишкины подарки»
— Какие подарки ты любишь? А какие — нет?
— Люблю кукол и косметику детскую — помаду, лак для ногтей. (Маша)
— Кукол. А не люблю — мальчишкины подарки. (Елизавета)
— Я люблю паровоз, а еще надо железную дорогу и игрушку Мишку. (Константин)
— Люблю лошадку, машинку на пульте управления. (Александра)
— Машинки, Lego люблю. (Дима)
— Люблю сладости. Кислые подарки не люблю. (София)
— Пегас, или единорог, или алькорн, или простая пони, — Дарья перечисляет виды персонажей мультсериала My Little Pony.
— Игрушечный Дед Мороз, ролики-коньки, конфеты, книжки. А не люблю конфеты из лука! (Софья)
«Маме — колечко, папе — бантик»
— Что бы ты подарил (-а) родителям?
— Маме вот, например, бусы, браслет, кольцо, сережки. А папе… Мужской браслет и мужское кольцо. (Полина)
— Конфетки. И мамочке… поцелуй! (Дарья)
— Новую машину. (Маша)
— Кукол, машинки. (Елизавета)
— Рисунки. (София)
— Маме — колечко, а папе — бантик. (Александра)
— Рисунки и поделки: елочку, снеговика, снежинки. (Софья)
— Из бумаги сделал бы кораблик или нарисовал рисунок. (Дима)
— Маме — Томаса, папе — Томаса и мне — Томаса (это персонажи-паровозы мультсериала «Томас и его друзья»). И играли бы! Включили бы, и они быстро так ехали бы, как в мультике. (Константин)
— Что тебе больше всего нравится кушать из того, что готовят на Новый год?
— Какие блюда готовят на новый год? Вкусные. Торт пекут, пиццу делают. (Полина)
— То-о-орт! — радостно восклицает Дарья. — А не люблю салат с майонезом. (Строит непередаваемую гримасу. Большинство взрослых так же отреагировало бы на рыбий жир).
Голоса за торт отдают и Дима с Константином. Софья ответила: «Блинчики». Александра любит «клубнику и подарки с вкусняшками». Софья — «торт, пирожные, салатики», однако ей не по вкусу рыбный салат и горчица.
Котик Царапка, две черепашки и своя комната
— Какие важные события произошли у тебя в этом году?
— Исполнилось 5 лет. (Маша)
— Появился котик Царапка, пошла в школу (имеются в виду подготовительные курсы по выходным), переехали в квартиру, и есть своя комната. (Александра)
— Праздновали день рождения с друзьями в «Баскин Роббинс», научились кататься на роликах, ходим в школу на подготовительные курсы. (Софья)
— У нас появились две черепашки! (Дима)
— Катался на паровозе. (Константин)
Диалог с Дашей получился длиннее:
— Пффф, не знаю.
Мама подсказывает:
— Пошла в первый класс…
— Это важное событие? — удивилась девочка.
— Конечно, важное, — считает мама и продолжает: «Путешествовала в новую страну… Путешествовала же в этом году?»
— Наверное, просто ездили отдыхать.
Мама слегка в шоке: «Ну да, просто ездили отдыхать…».
«Когда я был маленьким, уронил елку»
— Была ли у тебя какая-то смешная история?
Почти у всех детей этот вопрос вызвал затруднение. А вот 3-летний Константин поделился своей краткой историей: «Когда я был маленьким, уронил елку. А сейчас я большой».
— Что хорошего ты сделал (-а) в этом году?
— Помогал маме и папе. (Дима)
— Начала учить английский, пошла на танцы. (Маша)
— Нарисовала красивые рисунки. (София)
— Отпраздновала все праздники, попробовала много вкусненького. (Софья)
— Я всегда хорошая. (Елизавета)
— Я… сделала… — Не знаешь, как ответить? — (Кивает). — Маме помогала? — (Кивает). — Стихи учила? — (Кивает). — Отличные оценки получала? — (Кивает). — Читать, писать научилась? — Немножечко, — скромно поясняет шепотом Дарья.
«Разноцветные червячки» и куранты- печенюшки
И напоследок мы узнали у деток, как они понимают, что такое:
…Фейерверк
— Ракетки, которые взрываются, и «ба-бах!» (Дарья)
— Когда разноцветно так! (Маша прыгает, подняв руки вверх)
— Бомбочки взрываются — и получаются огоньки и туман. (Александра)
— Это как салют, но только ярче. (Софья)
— Много ярких огоньков. (Дима)
— Это там «бах-бах». (Константин показывает в окно)
…Бенгальские огни
— Искры на палочке. (Александра)
…Хлопушка
— Это когда бумажки разлетаются и хлопает сильно-сильно. (Полина)
— Это так же как салют, только там вылетает много конфетти. (Софья)
— Салют из бумажек. (Александра)
…Конфетти
— Кружочки маленькие-маленькие. (Александра)
— Это просто такие разноцветные червячки, которые вылетают из хлопушки. Могут быть круглые. (Софья).
…Серпантин
— Это мороженое. (Елизавета)
— Ленты. (Александра)
…Куранты
— Часики. (Дарья)
— Это печенюшки. (Елизавета)
— Колокольчики. (Александра)
— Серпантин, куранты… Я знаю, но забыла. (Софья)
Девочка Оливье и кошка Селедка
…"Оливье"
Большинство ответило: «Салат». Маша уточнила, что он «с горошком», а Софья добавила: «Салат, который я люблю». Удивила Елизавета: «Так зовут девочку».
…"Селедка под шубой"
— Бе-е-е! — Дарья скорчила рожицу и высунула язык. — Что это значит? — Значит «бе». — Может, рыба надевает шубу и идет гулять? — Да!
— Это салат такой. (Маша, Дима)
— Рыба со свеклой. (Александра)
— Это мое самое любимое блюдо! (Софья)
— Это рыба. (Константин)
— Это кошка, — ответила Елизавета. (Ее мама прокомментировала, что так зовут кошку у друзей).
…Шампанское
— Ой, это для взрослых, — смутилась Маша.
— Это такое, как пиво. Такой напиток для взрослых. (Полина)
— Это напиток. Оно с газиками. А еще есть такой напиток, который пенка «шух» из бутылочки. (Дарья)
— Это игра. (Елизавета)
— Это пиво. (Александра)
— Это такой питьевой напиток, бывает детское и взрослое. На вкус оно как газировка. Бывает разное. Сначала надо попробовать, а потом узнать. (Софья)
TUT.BY желает и взрослым, и детям провести Новый год так, как они мечтают. И пусть волшебство непременно произойдет там, где в него верят.
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Мы попросили мальчиков и девочек от 3 до 6 лет рассказать нам, что они думают про Новый год, - чтобы напомнить взрослым то время, когда для счастья достаточно было...
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