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Милиционер помог девушке, у которой стало плохо с сердцем на богослужении в храме
29.12.2016 13:50 — Новости Общества | Tut.by
24 декабря во время рождественского богослужения в костеле деревни Селивановцы (Гродненский район) стало плохо 16-летней девушке. Она потеряла сознание. Оказавшийся рядом милиционер отвез девушку в местную больницу, а после на служебном авто отправился встречать реанимобиль из Гродно. Подробности
Вечером примерно в 21.30 девушка потеряла сознание во время богослужения. На место подоспел дежуривший в костеле милиционер, Станислав Шутович. Он оказал первую помощь, люди вызвали скорую.
По информации БЕЛТА, у девушки обострилось сердечно-сосудистое заболевание.
Так как девушке лучше не становилось, милиционер срочно повез ее на служебном авто в местную Сопоцкинскую больницу. Передав пострадавшую в руки медиков, сотрудник направился к въезду в поселок, чтобы встретить уже спешащий туда из Гродно реанимобиль — в тот вечер на дороге был сильный туман.
Позже специалисты доставили девушку в реанимационной отделение одной из гродненских больниц. На следующий день сотрудник милиции узнал от благодарных родных, что пострадавшая чувствует себя хорошо.
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У девушки обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Сотрудник милиции срочно отвез ее в местную больницу, а позже выехал навстречу реанимобилю из Гродно для...
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