﻿ Милиционер помог девушке, у которой стало плохо с сердцем на богослужении в храме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиционер помог девушке, у которой стало плохо с сердцем на богослужении в храме

29.12.2016 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

24 декабря во время рождественского богослужения в костеле деревни Селивановцы (Гродненский район) стало плохо 16-летней девушке. Она потеряла сознание. Оказавшийся рядом милиционер отвез девушку в местную больницу, а после на служебном авто отправился встречать реанимобиль из Гродно. Подробности сообщает УВД области.

Вечером примерно в 21.30 девушка потеряла сознание во время богослужения. На место подоспел дежуривший в костеле милиционер, Станислав Шутович. Он оказал первую помощь, люди вызвали скорую.

По информации БЕЛТА, у девушки обострилось сердечно-сосудистое заболевание.

Так как девушке лучше не становилось, милиционер срочно повез ее на служебном авто в местную Сопоцкинскую больницу. Передав пострадавшую в руки медиков, сотрудник направился к въезду в поселок, чтобы встретить уже спешащий туда из Гродно реанимобиль — в тот вечер на дороге был сильный туман.

Позже специалисты доставили девушку в реанимационной отделение одной из гродненских больниц. На следующий день сотрудник милиции узнал от благодарных родных, что пострадавшая чувствует себя хорошо.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У девушки обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Сотрудник милиции срочно отвез ее в местную больницу, а позже выехал навстречу реанимобилю из Гродно для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
32 декабря и рыба в шубе на прогулке. Что дети думают про Новый год и его атрибуты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика