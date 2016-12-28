24 декабря во время рождественского богослужения в костеле деревни Селивановцы (Гродненский район) стало плохо 16-летней девушке. Она потеряла сознание. Оказавшийся рядом милиционер отвез девушку в местную больницу, а после на служебном авто отправился встречать реанимобиль из Гродно. Подробности сообщает УВД области.

Вечером примерно в 21.30 девушка потеряла сознание во время богослужения. На место подоспел дежуривший в костеле милиционер, Станислав Шутович. Он оказал первую помощь, люди вызвали скорую.

По информации БЕЛТА, у девушки обострилось сердечно-сосудистое заболевание.

Так как девушке лучше не становилось, милиционер срочно повез ее на служебном авто в местную Сопоцкинскую больницу. Передав пострадавшую в руки медиков, сотрудник направился к въезду в поселок, чтобы встретить уже спешащий туда из Гродно реанимобиль — в тот вечер на дороге был сильный туман.

Позже специалисты доставили девушку в реанимационной отделение одной из гродненских больниц. На следующий день сотрудник милиции узнал от благодарных родных, что пострадавшая чувствует себя хорошо.



Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома