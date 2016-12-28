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Евросоюз вновь призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

29.12.2016 14:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. Европейский союз в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий, опубликованном в связи с вынесением нового смертного приговора в Беларуси.

"Этот приговор, вынесенный вслед за казнями четырех человек в этом году, идет вразрез с обязательствами белорусских властей рассмотреть вопрос о моратории на смертную казнь, — говорится в заявлении. — Европейский союз выступает против смертной казни во всех случаях. Она не является средством сдерживания преступности и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства".

В заявлении также отмечается, что "предпринятые Беларусью шаги для уважения фундаментальных свобод, верховенства закона и прав человека, в том числе вопрос о смертной казни, будут оставаться ключевыми для формирования политики ЕС в отношении Беларуси".

28 декабря на выездном заседании в Мозыре Гомельский областной суд приговорил 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачека к смертной казни за убийство 31 января 2016 года собственных детей — 9-летней Киры и 17-летнего Влада. Он сам сообщил в милицию о преступлении. Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Это уже пятый смертный приговор из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году. Четыре человека казнены. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных был помилован главой государства.

Беларусь — единственная в Европе страна, где до сих пор применяют смертную казнь. Международное сообщество — Совет Европы, Евросоюз, ОБСЕ, правозащитные организации — неоднократно призывали власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой.

13 декабря этого года в Минске прошла конференция "Отмена смертной казни и общественное мнение", организованная при участии Совета Европы. Выступая на ней, замминистра иностранных дел Евгений Шестаков заявил, что число сторонников отмены смертной казни в Беларуси в последние годы выросло, но не достигло большинства. Глава парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Андрей Наумович сообщил, что в Палате представителей нового созыва создана рабочая группа по проблематике смертной казни.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. Европейский союз в очередной раз призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской...

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