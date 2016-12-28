﻿ Минчанину, дрифтовавшему на площади Победы, все-таки предъявили обвинение в надругательстве над историко-культурными ценностями. 21.by
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Минчанину, дрифтовавшему на площади Победы, все-таки предъявили обвинение в надругательстве над историко-культурными ценностями

29.12.2016 14:25 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. 27 летнему минчанину, который дрифтовал на площадке перед монументом Победы на одноименной площади в Минске, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 УК (надругательство над историко-культурными ценностями). Об этом БелаПАН сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Обвиняемый сейчас знакомится с материалами дела.

Напомним, уголовное дело за хулиганство было возбуждено прокурором Партизанского района 6 декабря.

По данным прокуратуры, 29 ноября с 01.30 по 01.50, находясь на площади Победы, в присутствии посторонних граждан "умышленно, из хулиганских побуждений, выражая явное неуважение к обществу, и с исключительным цинизмом заехал на автомобиле марки "Мерседес-Бенц S300" на площадку памятника, заведомо не предусмотренную для движения транспортных средств, и, введя автомобиль в управляемый занос, проехал около трех кругов вокруг своей оси (дрифтовал), чем грубо нарушил общественный порядок". Затем водитель попытался скрыться от сотрудников милиции. После задержания правонарушителя был поставлен и вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела и за надругательство над историко-культурными ценностями.

По информации следствия, основанной на данных судебно-психиатрической экспертизы, в период инкриминируемых деяний мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По линии милиции в отношении минчанина составлено шесть административных протоколов: по чч. 1, 6 и 10 ст. 18.14 (невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного движения), ч. 4 ст. 18.36 (нарушение порядка пользования автомобильными дорогами общего пользования), ч. 1 ст. 18.21 (невыполнение требования об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 18.22 (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения) КоАП.

"Общая сумма штрафа, которую минчанину необходимо выплатить, — 630 рублей, — сказал заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Иван Кубраков. — Также правонарушитель лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев".

В отношении человека, который снимал дрифт на видео, составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.23 КоАП. Ему предстоит выплатить штраф в шесть базовых величин. Есть основания полагать, что "пешеход" — это соучастник "дрифтера" и к данному поступку они тщательно готовились.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. 27 летнему минчанину, который дрифтовал на площадке перед монументом Победы на одноименной площади в Минске, предъявлено обвинение в совершении...

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