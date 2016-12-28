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Главным пограничником Беларуси назначен генерал-майор Лаппо
29.12.2016 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского лидера.
Прежний руководитель ведомства — Леонид Мальцев — был освобожден от должности 27 декабря президентским указом с формулировкой ухода в отставку по возрасту. За экс-председателем при этом сохранили правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
"Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко", — говорится в сообщении пресс-службы.
При Мальцеве Лаппо был заместителем председателя ГПК, первым замом являлся генерал-майор Игорь Буткевич, который сохранил за собой эту должность.
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Анатолия Лаппо председателем Государственного пограничного комитета...
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