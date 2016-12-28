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Как в Минске будет работать общественный транспорт на Новый год

29.12.2016 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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В новогоднюю ночь метро закроется в 4 утра, а многие автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до пяти. Какие еще изменения в работе транспорта предусмотрены на время праздников, сообщает агентство «Минск Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Количество составов в минском метро увеличат с 29 по 31 декабря. В предновогодние дни в усиленном режиме будет работать и наземный транспорт.

Правда, в связи с гуляньями возле Дворца спорта с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января будет закрыто движение по проездам между улицей Немига и проспектом Победителей. В указанный период изменятся маршруты движения автобуса № 73 и маршрутки № 1131-ТК.

В саму новогоднюю ночь наземный транспорт на основных маршрутах будет работать до 5 утра, а метро — до 4. Правда, на «Немигу», «Купаловскую», «Октябрьскую» и «Фрунзенскую» пассажиров будут пускать до 4.15. С девяти часов вечера до четырех утра интервал между поездами составит 6 минут. 1 января метро начнет работать в 5:30, наземный транспорт — в 6:00.


В связи с уменьшением пассажиропотока утром 1 января в Минске отменят некоторые маршруты. Полный список можно посмотреть на сайте ГУ «Столичный транспорт и связь».

 
Теги: Минск
 
 
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Интенсивность хождения транспорта увеличится еще за несколько дней до Нового года.

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