Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Ранее Анатолий Лаппо занимал должность заместителя председателя ГПК. Таким образом, он сменил на посту 67-летнего Леонида Мальцева, которого на днях Александр Лукашенко уволил с военной службы в отставку по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Анатолий Лаппо имеет звание генерала-майора.

Родился в 1963 году в деревне Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 году окончил Голицинское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова и в 2001 году — Академию федеральной пограничной службы Российской Федерации.

В период с 1981 по 1992 годы проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта — начальника штаба погранкомендатуры.

С 2004 по 2008 год руководил Сморгонским пограничным отрядом. Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль «За боевые заслуги» и орден «За службу Родине» ІІІ степени.

В должности зампреда председателя ГПК — начальника главного управления материально-технического обеспечения, работал с 2008 года.