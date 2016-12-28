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Анатолий Лаппо назначен председателем Госпогранкомитета
29.12.2016 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Анатолий Лаппо назначен председателем Государственного пограничного комитета. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко,
Ранее Анатолий Лаппо занимал должность заместителя председателя ГПК. Таким образом, он сменил на посту 67-летнего Леонида Мальцева, которого на днях Александр Лукашенко
Анатолий Лаппо имеет звание генерала-майора.
Родился в 1963 году в деревне Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 году окончил Голицинское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е. Ворошилова и в 2001 году — Академию федеральной пограничной службы Российской Федерации.
В период с 1981 по 1992 годы проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта — начальника штаба погранкомендатуры.
С 2004 по 2008 год руководил Сморгонским пограничным отрядом. Награжден рядом государственных наград СССР и Республики Беларусь, в числе которых медаль «За боевые заслуги» и орден «За службу Родине» ІІІ степени.
В должности зампреда председателя ГПК — начальника главного управления материально-технического обеспечения, работал с 2008 года.
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Ранее генерал-майор занимал должность заместителя председателя ГПК.
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