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Новым председателем Госпогранкомитета назначен генерал-майор Игорь Лаппо

29.12.2016 15:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. 29 декабря указом президента генерал-майор Игорь Лаппо назначен новым председателем Государственного пограничного комитета Беларуси. Информация об этом размещена на сайте главы государства.

На сайте погранведомства Игорь Лаппо уже значится в качестве главы ГПК.

В должности председателя Государственного пограничного комитета Лаппо сменил генерал-полковника Леонида Мальцева, которого президент 27 декабря отправил в отставку по возрасту.

Игорь Лаппо родился в 1963 году в деревне Кулаковка Белыничского района Могилевской области. В 1986 году окончил Голицинское Высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР имени К.Е.Ворошилова и в 2001 году — Академию Федеральной пограничной службы РФ.

С 1981 по 1992 годы проходил службу в Краснознаменном Закавказском пограничном округе КГБ СССР на различных должностях: от рядового срочной службы, заместителя начальника пограничной заставы, начальника пограничной заставы до заместителя коменданта — начальника штаба погранкомендатуры.

С 2004 по 2008 год руководил Сморгонским пограничным отрядом. Указом президента от 29 августа 2008 года № 470 был назначен на должность заместителя председателя Государственного пограничного комитета — начальника главного управления материально-технического обеспечения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. 29 декабря указом президента генерал-майор Игорь Лаппо назначен новым председателем Государственного пограничного комитета Беларуси. Информация...

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