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Лукашенко объяснил причины назначения Василия Жарко вице-премьером
29.12.2016 15:34 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Александр Лукашенко объяснил причины принятого 29 декабря решения назначить Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси.
По словам главы государства, среди ряда кандидатур он выбрал на эту должность именно Василия Жарко по многим причинам. "Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были", — цитирует Лукашенко государственное агентство
Глава государства обратил внимание, что социальная сфера, которую будет курировать Жарко, в том числе входит в зону ответственности и главы Администрации президента. "Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это — идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать", сказал глава государства.
Лукашенко также обозначил некоторые задачи, над решением которых предстоит работать новому вице-премьеру.
"В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть", — считает президент.
По его словам, предстоит серьезная работа и в сфере спорта, где "при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты".
Глава государства напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в 500 долларов. "А это ваше Министерство труда и социальной защиты, — отметил он. — Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило".
Лукашенко рассчитывает, что Жарко сможет "сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы". "И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", — добавил белорусский официальный лидер.
Представляя кандидатуру Жарко, глава Администрации президента Наталья Кочанова отметила, что "на всех участках профессиональной деятельности он зарекомендовал себя компетентным и инициативным руководителем". "Возглавляя систему здравоохранения более 10 лет, Василий Жарко провел значительную работу, что позволило вывести данную отрасль на мировой уровень", — отметила Кочанова.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. Александр Лукашенко объяснил причины принятого 29 декабря решения назначить Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси. По словам...
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