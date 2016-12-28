﻿ Лукашенко объяснил причины назначения Василия Жарко вице-премьером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко объяснил причины назначения Василия Жарко вице-премьером

29.12.2016 15:34 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 29 декабря. Александр Лукашенко объяснил причины принятого 29 декабря решения назначить Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси.

По словам главы государства, среди ряда кандидатур он выбрал на эту должность именно Василия Жарко по многим причинам. "Действительно, есть в вашей отрасли серьезные успехи. Но и огромное количество недостатков, которыми вам придется заниматься и в должности вице-премьера. Еще я выбрал потому, что вы у нас министр уже с огромным опытом. Наверное, никто не задерживался столько в министерской должности. Это говорит о том, что вы имели большие задачи, которые надо было решать, и их решали. Если бы вы их не решали, вы бы министром не были", — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Глава государства обратил внимание, что социальная сфера, которую будет курировать Жарко, в том числе входит в зону ответственности и главы Администрации президента. "Потому что там и образование, и здравоохранение, и спорт. А это — идеология, вопросами которой занимается Администрация президента. Будете нести ответственность и вместе в этом направлении работать", сказал глава государства.

Лукашенко также обозначил некоторые задачи, над решением которых предстоит работать новому вице-премьеру.

"В образовании мы подошли к тому, что нам надо совершенствовать, наводить порядок в школе. Нам надо смотреть по вузам, начиная от вступительных экзаменов. Мы достаточно много и долго проработали с централизованным тестированием и так далее. Есть определенные нарекания. Мы их должны учесть", — считает президент.

По его словам, предстоит серьезная работа и в сфере спорта, где "при относительно больших затратах отсутствуют ожидаемые результаты".

Глава государства напомнил о поручении по достижению в 2017 году уровня средней зарплаты в стране в 500 долларов. "А это ваше Министерство труда и социальной защиты, — отметил он. — Зарплата у людей в связи с этими экономическими перипетиями невысокая. Ее надо поднимать, чего бы нам ни стоило".

Лукашенко рассчитывает, что Жарко сможет "сплотить и организовать людей на решение этих и других задач в развитии социальной сферы". "И мой вам совет: ни в коем случае вы не должны быть добрым дядей для кого-то", — добавил белорусский официальный лидер.

Представляя кандидатуру Жарко, глава Администрации президента Наталья Кочанова отметила, что "на всех участках профессиональной деятельности он зарекомендовал себя компетентным и инициативным руководителем". "Возглавляя систему здравоохранения более 10 лет, Василий Жарко провел значительную работу, что позволило вывести данную отрасль на мировой уровень", — отметила Кочанова.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 декабря. Александр Лукашенко объяснил причины принятого 29 декабря решения назначить Василия Жарко заместителем премьер-министра Беларуси. По словам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Как волонтеры подарили детям сказку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика